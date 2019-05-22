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KDI將對南韓今年的經濟成長率預測下修至2.4%

2019-05-22 16:18經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

南韓開發研究院（KDI）22日將對南韓今年的經濟成長預測下修至2.4%，低於原先的2.6%，並將原因歸咎於內需疲軟與出口放緩。

經濟合作發展組織（OECD）21日也將對南韓今年的國內生產毛額（GDP）成長展望下調至2.4%。

KDI表示，美中貿易戰衝擊南韓經濟，這兩個國家占南韓出口的比率共計達到40%。KDI建議南韓推動擴張性財政與貨幣政策，以確保經濟情勢穩定。

南韓

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