KDI將對南韓今年的經濟成長率預測下修至2.4%

2019-05-22 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



南韓開發研究院（KDI）22日將對南韓今年的經濟成長預測下修至2.4%，低於原先的2.6%，並將原因歸咎於內需疲軟與出口放緩。

經濟合作發展組織（OECD）21日也將對南韓今年的國內生產毛額（GDP）成長展望下調至2.4%。

KDI表示，美中貿易戰衝擊南韓經濟，這兩個國家占南韓出口的比率共計達到40%。KDI建議南韓推動擴張性財政與貨幣政策，以確保經濟情勢穩定。