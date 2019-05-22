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印度發射可用於軍事監控衛星 多雲也能運作

2019-05-22 14:04中央社 新德里22日專電

印度太空研究組織（ISRO）今天凌晨成功發射一顆可用於軍事監控和地球觀測的雷達成像衛星RISAT-2B，即使在多雲及惡劣天候情況下，也可從遠距離的太空觀測地球。

印度太空研究組織發表聲明說，凌晨5時30分在斯利哈里柯塔島（Sriharikota）達萬太空中心（Satish Dhawan Space Center）第一發射台，成功發射C46極軌衛星運載火箭（PSLV- C46）運載RISAT-2B衛星升空，並在發射15分30秒後，進入距離地表555公里的太空軌道。

這份聲明說，RISAT-2B是一顆X波段雷達成像的地球觀測衛星，為農業、林業和災害管理等領域提供服務。

不過，新德里電視台（NDTV）和Zee News等新聞頻道報導，RISAT-2B也可作為軍事用途，是一顆全天候間諜衛星，不僅在白天和黑夜可以運作，即使在雲層多或惡劣天候下，仍可從遠距離的太空對地面進行觀測與監控。

報導還說，在印度軍方下次進行類似今年2月26日空襲巴基斯坦行動時，這顆衛星將可不受雲層影響，提供很好的協助。

印度過去雖然透過高解析度光學成像衛星CartoSAT協助印度軍方的攻擊行動，卻因雲層密集無法觀測監控地表，因而在印度空軍2月26日空襲巴基斯坦後，無法對受攻擊地點進行準確的損害評估。

印度的潛在敵人巴基斯坦，去年7月9日已透過中國長征火箭把一顆X波段的PAKTES 1A衛星送入太空軌道，讓巴基斯坦比印度更早擁有X波段衛星監控地表的能力。

ISRO主席席萬（K. Sivan）說，發射RISAT-2B升空是一項非比尋常的任務，ISRO已經將354顆衛星送入太空軌道，且跨過標誌性任務，把重達50多噸的衛星送上太空。

席萬指出，RISAT-2B衛星具有特殊成像功能，可拍攝帶狀影像或馬賽克影像，首次採用印度製造的維克藍（Vikram）處理器，這是由昌迪加爾（Chandigarh）的半導體聚落所實現的。

在談到「月球飛船二號」（Chandrayaan-II）時，席萬表示，下一個太空任務將是ISRO執行的最複雜任務，準備要登陸月球，而且在從未有人到達的地方降落。

根據規劃，ISRO將在7月9日到7月16日間發射「月球飛船二號」升空，展開印度的登月太空任務。

太空印度巴基斯坦

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