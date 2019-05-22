特斯拉又降價 引發吸引力降低和現金短缺疑慮

2019-05-22 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



電動車大廠特斯拉已調降最貴車款Model S和Model X的價格，令市場對於特斯拉電動車的吸引力下滑、無法獲得足夠足夠現金支付帳單的疑慮升高。

美聯社報導，特斯拉把Model S的價格調降3,000美元，Model X SUV降價2,000美元。特斯拉聲明表示，該公司定期調整售價和選項，做法和其他汽車公司相同。特斯拉並表示，此次降價的比率約為2%到3%，這麼小的變動「不值一提」。

特斯拉並未說明，銷售下滑是否與降價有關。