親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

立足國會，緩和烏東衝突：諧星總統就職後的挑戰

華為真的輸了嗎？中國愛國情緒高漲，蘋果迷換邊站！

2019-05-22 12:02聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

【編譯胡夢瑋／綜合報導】華為上周被美國列入黑名單，打開美中兩大經濟巨擘科技冷戰序幕。然而，華為被美國政府抵制之時，中國大陸愛國情緒高漲，許多蘋果迷開始捨棄蘋果手機，跳槽華為，宣稱要支持國貨。

南華早報報導，一名匿名的中國人在微信上說，「改用華為！討厭那些偽君子！5G時代來臨，華為的科技比蘋果更厲害！」。

「我必須支持中國品牌，尤其在美中貿易戰時刻。華為價格較低且品質較好」，一名當了9年蘋果迷的王先生說。

另外一名果粉李先生說，「所有公司高層都在用華為手機，拿出蘋果手機很羞愧」。這當中還有現實考量，他們公司提供員工華為手機折扣。

國際數據資訊有限公司IDC資深研究經理克爾（Kiranjeet Kaur）表示，美中貿易戰讓中國消費者對華為的愛只增無減。

2018年，華為出貨量為2.06億支智慧手機，其中1.05億支在中國，占中國手機市場的26.4%。蘋果在中國手機市場銷量排名第五，占9.1%。今年第一季，蘋果在中國占比下跌至7%，同時華為上升了3個百分點。

蘋果的問題並不侷限中國。蘋果手機第一季全球出貨量跌至3640萬支，比一年前同期跌了30.2%。手機大廠中，第一季只有華為銷量成長。

IDC表示，蘋果手機銷量持續走下坡，競爭對手市場占有率不斷升高。蘋果第一季在中國的降價政策以及舊換新優惠並沒有鼓勵消費者升級。

全球商業資訊諮詢服務多元化供應商IHS表示，蘋果在中國市場佔有率將會持續下滑。先不考量政治因素，蘋果的產品供應及價格策略是市場佔有率下滑的主要原因。

環球時報總編輯用了九年的蘋果手機後，換成了華為，把蘋果當備用機。但他表示，蘋果對中國的發展有很大的貢獻，民眾應該自由決定要使用哪個廠牌的手機。

華為創辦人任正非試圖緩和民族主義情緒，表示民眾不應該將愛華為與購買華為手機畫等號。

中國愛國情勢上漲，蘋果迷改支持華為。路透
中國愛國情勢上漲，蘋果迷改支持華為。路透
分享

微信黑名單

相關新聞

紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58

外派人員待遇 日本在亞洲第一

2019-05-22 10:50

日本出口連五跌 但製造業信心改善

2019-05-22 08:47

鑽石商De Beers 銷售下滑

2019-05-22 00:55

星馬柔佛地鐵5度延期 若告吹馬國恐賠15.1億

2019-05-22 00:43

美航空業夏季載客 將創高

2019-05-22 00:10

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

印尼總統連任 股漲

2019-05-22 00:09

南韓5月出口 恐連六黑

2019-05-22 00:09

SSD助威 Sony下一代遊戲主機讀取速度比PS4快十倍

2019-05-21 23:37

華為落難，三星、小米能漁翁得利？

2019-05-21 23:24

三利空…亞洲航空業者有壓

2019-05-21 23:23

第五度延後建新馬地鐵！馬來西亞賠星國逾1370萬延期費

2019-05-21 22:51

傑米奧利佛餐廳王國收攤 1300人恐失業

2019-05-21 22:43

英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

美科技股重挫 對華為限制放寬90天

2019-05-21 14:28

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

川普訪日將觀賞相撲 授予勝出力士特製「川普盃」

2019-05-21 13:05

美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27

牽制一帶一路 日、印將參與擴建斯里蘭卡港口

2019-05-21 08:22

OPEC暗示續減產 油價揚

2019-05-21 00:02

美歐日出招「遏止國家補貼協議」 劍指中國

2019-05-21 00:02

自己編指數…基金業新風潮

2019-05-21 00:01

印度政情穩 股匯債市同慶

2019-05-21 00:01

陸豬瘟效應 全球肉價看漲

2019-05-21 00:00

美企緊縮支出 經濟腿軟

2019-05-21 00:00

日上季GDP增…表面風光

2019-05-20 23:59

OECD恐下修全球經濟預測

2019-05-20 23:52

印度新政府…面臨五大挑戰

2019-05-20 23:51

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

南韓驚爆「小狗性侵案」 男子街頭脫褲強上國犬

2019-05-21 18:22

韓國大學成大陸「博士學歷工廠」？12天可讀完一學期課程

2019-05-21 19:37

NASA太空人履歷媲美「英雄」 打趴世界99%的天才

2019-05-21 21:56

少年熬夜讀書 醒來竟發現家人遭割喉死亡

2019-05-22 10:31

彭博社論：川普圍剿華為 嚴重錯誤

2019-05-21 14:34

貿易戰最新武器...網友都在哀嚎 習近平也成受災戶？

2019-05-22 10:00

美暫緩禁令 任正非：低估我們實力 華為5G不受影響

2019-05-21 16:32

警方多次放過戀童罪犯 無視11歲女童遭百餘人性侵

2019-05-21 15:01

川普頻揮大棒 分析：習近平闢三戰線抗美

2019-05-21 13:57

真實版絕命終結站！天外飛來鐵柱 女駕駛險遭爆頭

2019-05-21 15:01

華為之後 川普政府下一刀可能揮向海康威視

2019-05-22 09:48

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

美暫緩華為禁令 道瓊漲近200點 費城半導體指數終止三連跌

2019-05-22 07:04

別墅內酒酣耳熱對俄國女富豪的一段話 重創奧地利政壇

2019-05-22 09:33

星馬柔佛地鐵5度延期 若告吹馬國恐賠15.1億

2019-05-22 00:43

大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02

美國對中國無人機發警告 大疆：獲美政府驗證

2019-05-21 14:46

貿易戰衝擊 全球經濟成長下修

2019-05-22 00:09

若無人機竊取數據確定 「大疆」恐面臨制裁

2019-05-21 14:26

美禁華為 紐時：科技冷戰拉起鐵幕

2019-05-21 14:39

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

印尼大選公布後凌晨3時群眾上街未散 警催淚瓦斯驅離

2019-05-22 06:27

矛頭指向中國無人機產業...美國的下個箭靶

2019-05-22 01:00

籲民團結 華郵：中國準備長期抗戰

2019-05-21 14:18

傑米奧利佛餐廳王國收攤 1300人恐失業

2019-05-21 22:43

川普發起殲滅華為 美媒出現不同看法

2019-05-21 17:55

華為落難，三星、小米能漁翁得利？

2019-05-21 23:24

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

第五度延後建新馬地鐵！馬來西亞賠星國逾1370萬延期費

2019-05-21 22:51

安倍晉三不是晉三安倍 日盼外媒更改姓名順序

2019-05-21 14:04

美日法澳首次在印度洋聯合演訓 要牽制這個國家

2019-05-21 21:16

愛上小姨子！他蓋泳池埋屍體 殺妻命案反曝光

2019-05-22 11:35

請你全身喝奶昔！脫歐黨主席中招狼狽萬分

2019-05-21 22:38

WSJ：美政府為保機密 阻撓本土半導體業招募中國工程師

2019-05-21 18:36

關稅戰衝擊！危及400億美元銷售 1.2萬店恐關門

2019-05-21 14:02

任正非：不能因我們領先美 就要挨打

2019-05-21 14:19

紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58

美國蒜農搭貿易戰順風車 蒜價漲15%

2019-05-21 23:22

影／菜鳥不再！美海軍官校生挑戰爬碑換帽傳統

2019-05-21 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top