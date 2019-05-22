華為真的輸了嗎？中國愛國情緒高漲，蘋果迷換邊站！

2019-05-22 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



【編譯胡夢瑋／綜合報導】華為上周被美國列入黑名單，打開美中兩大經濟巨擘科技冷戰序幕。然而，華為被美國政府抵制之時，中國大陸愛國情緒高漲，許多蘋果迷開始捨棄蘋果手機，跳槽華為，宣稱要支持國貨。

南華早報報導，一名匿名的中國人在微信上說，「改用華為！討厭那些偽君子！5G時代來臨，華為的科技比蘋果更厲害！」。

「我必須支持中國品牌，尤其在美中貿易戰時刻。華為價格較低且品質較好」，一名當了9年蘋果迷的王先生說。

另外一名果粉李先生說，「所有公司高層都在用華為手機，拿出蘋果手機很羞愧」。這當中還有現實考量，他們公司提供員工華為手機折扣。

國際數據資訊有限公司IDC資深研究經理克爾（Kiranjeet Kaur）表示，美中貿易戰讓中國消費者對華為的愛只增無減。

2018年，華為出貨量為2.06億支智慧手機，其中1.05億支在中國，占中國手機市場的26.4%。蘋果在中國手機市場銷量排名第五，占9.1%。今年第一季，蘋果在中國占比下跌至7%，同時華為上升了3個百分點。

蘋果的問題並不侷限中國。蘋果手機第一季全球出貨量跌至3640萬支，比一年前同期跌了30.2%。手機大廠中，第一季只有華為銷量成長。

IDC表示，蘋果手機銷量持續走下坡，競爭對手市場占有率不斷升高。蘋果第一季在中國的降價政策以及舊換新優惠並沒有鼓勵消費者升級。

全球商業資訊諮詢服務多元化供應商IHS表示，蘋果在中國市場佔有率將會持續下滑。先不考量政治因素，蘋果的產品供應及價格策略是市場佔有率下滑的主要原因。

環球時報總編輯用了九年的蘋果手機後，換成了華為，把蘋果當備用機。但他表示，蘋果對中國的發展有很大的貢獻，民眾應該自由決定要使用哪個廠牌的手機。