紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報報導，許多中國大陸人對美國抱持著複雜而矛盾的態度，對美國文化、科技讚嘆佩服，談起美中貿易戰卻堅定支持政府強硬，這使得中共近來雖增加反美宣傳，仍相對克制。但整體而言，大陸民眾過去把美國視為天堂，現在卻有不少人失去那種熱情，且認為美國正在衰弱。

紐時說，長期以來，中國人一直把美國視為一種激勵，因為美國摩天大樓林立，金融實力強大，還有無可比擬的軍事力量。但如今受到中國崛起的自豪感影響及中共的宣傳，中國人越來越把美國視為戰略對手。

隨著中國人對美國深入了解，對美國各項問題更清楚認識，他們對美國就算不是徹底失望，也已把那種對美國的天真熱情，換成了冷靜的佩服。

2016年皮尤研究中心的全國調查發現，45%的中國人認為，美國的實力和影響力是對中國的主要威脅，高於2013年的39%；調查還顯示，半數以上中國人認為，美國正在阻止中國變得跟美國一樣強大。

中國一向把美國描述成敵對的帝國主義國家，且稱美國試圖阻止中國崛起，但即使在中國的威權體制下，官方也必須審慎管理輿論，一旦過分強調反美，就存在失控的風險，那會限制中共領導人與美方談判時的選項，因為輿論會迫使他們做出強硬姿態。不過在另一方面，如果中國領導人太過審慎，在民眾眼裡可能又顯得無能。

紐時指出，最近幾周中國加強反美宣傳，但仍相對克制。中共可能也不願意過多渲染中美競爭，因為知道民眾對美國的感情仍然深厚，且美國文化在中國根深柢固，不太可能讓民眾抵制美國產品。

根據美國商務部的數據，前往美國的中國遊客數量在2016年成長了16%，但2017年只成長4%。教育領域的成長放緩更顯著：國際教育協會統計，赴美讀書的中國學生人數增長率，已從2010年近30%的最高點，降為去年的3.6%。

專家表示，這些數字在一定程度上反映：在越來越多中國人的心目中，美國的光彩正在消失。

青島的一名教育顧問劉鵬（譯音）說：「30年前，許多人認為去美國就像進天堂，但現在人們認為美國正在衰弱，而中國正在富強。」