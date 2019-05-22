親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

館長申請良民證秀收據 網友：李天鐸別撤文等挨告

立足國會，緩和烏東衝突：諧星總統就職後的挑戰

紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報報導，許多中國大陸人對美國抱持著複雜而矛盾的態度，對美國文化、科技讚嘆佩服，談起美中貿易戰卻堅定支持政府強硬，這使得中共近來雖增加反美宣傳，仍相對克制。但整體而言，大陸民眾過去把美國視為天堂，現在卻有不少人失去那種熱情，且認為美國正在衰弱。

紐時說，長期以來，中國人一直把美國視為一種激勵，因為美國摩天大樓林立，金融實力強大，還有無可比擬的軍事力量。但如今受到中國崛起的自豪感影響及中共的宣傳，中國人越來越把美國視為戰略對手。

隨著中國人對美國深入了解，對美國各項問題更清楚認識，他們對美國就算不是徹底失望，也已把那種對美國的天真熱情，換成了冷靜的佩服。

2016年皮尤研究中心的全國調查發現，45%的中國人認為，美國的實力和影響力是對中國的主要威脅，高於2013年的39%；調查還顯示，半數以上中國人認為，美國正在阻止中國變得跟美國一樣強大。

中國一向把美國描述成敵對的帝國主義國家，且稱美國試圖阻止中國崛起，但即使在中國的威權體制下，官方也必須審慎管理輿論，一旦過分強調反美，就存在失控的風險，那會限制中共領導人與美方談判時的選項，因為輿論會迫使他們做出強硬姿態。不過在另一方面，如果中國領導人太過審慎，在民眾眼裡可能又顯得無能。

紐時指出，最近幾周中國加強反美宣傳，但仍相對克制。中共可能也不願意過多渲染中美競爭，因為知道民眾對美國的感情仍然深厚，且美國文化在中國根深柢固，不太可能讓民眾抵制美國產品。

根據美國商務部的數據，前往美國的中國遊客數量在2016年成長了16%，但2017年只成長4%。教育領域的成長放緩更顯著：國際教育協會統計，赴美讀書的中國學生人數增長率，已從2010年近30%的最高點，降為去年的3.6%。

專家表示，這些數字在一定程度上反映：在越來越多中國人的心目中，美國的光彩正在消失。

青島的一名教育顧問劉鵬（譯音）說：「30年前，許多人認為去美國就像進天堂，但現在人們認為美國正在衰弱，而中國正在富強。」

紐約時報指出，中國人曾視美國為天堂，對美國許多事物懷抱天真的熱情，但現在越來越多...
紐約時報指出，中國人曾視美國為天堂，對美國許多事物懷抱天真的熱情，但現在越來越多人認為美國正在衰弱。圖為北京的美國咖啡連鎖店星巴克。歐新社
分享

中共紐約時報摩天大樓

相關新聞

外派人員待遇 日本在亞洲第一

2019-05-22 10:50

華為真的輸了嗎？中國愛國情緒高漲，蘋果迷換邊站！

2019-05-22 12:02

日本出口連五跌 但製造業信心改善

2019-05-22 08:47

鑽石商De Beers 銷售下滑

2019-05-22 00:55

星馬柔佛地鐵5度延期 若告吹馬國恐賠15.1億

2019-05-22 00:43

美航空業夏季載客 將創高

2019-05-22 00:10

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

印尼總統連任 股漲

2019-05-22 00:09

南韓5月出口 恐連六黑

2019-05-22 00:09

SSD助威 Sony下一代遊戲主機讀取速度比PS4快十倍

2019-05-21 23:37

華為落難，三星、小米能漁翁得利？

2019-05-21 23:24

三利空…亞洲航空業者有壓

2019-05-21 23:23

第五度延後建新馬地鐵！馬來西亞賠星國逾1370萬延期費

2019-05-21 22:51

傑米奧利佛餐廳王國收攤 1300人恐失業

2019-05-21 22:43

英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

美科技股重挫 對華為限制放寬90天

2019-05-21 14:28

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

川普訪日將觀賞相撲 授予勝出力士特製「川普盃」

2019-05-21 13:05

美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27

牽制一帶一路 日、印將參與擴建斯里蘭卡港口

2019-05-21 08:22

OPEC暗示續減產 油價揚

2019-05-21 00:02

美歐日出招「遏止國家補貼協議」 劍指中國

2019-05-21 00:02

自己編指數…基金業新風潮

2019-05-21 00:01

印度政情穩 股匯債市同慶

2019-05-21 00:01

陸豬瘟效應 全球肉價看漲

2019-05-21 00:00

美企緊縮支出 經濟腿軟

2019-05-21 00:00

日上季GDP增…表面風光

2019-05-20 23:59

OECD恐下修全球經濟預測

2019-05-20 23:52

印度新政府…面臨五大挑戰

2019-05-20 23:51

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

英名廚奧利佛旗下餐廳破產 25分店1300員工生計受衝擊

2019-05-21 22:19

南韓驚爆「小狗性侵案」 男子街頭脫褲強上國犬

2019-05-21 18:22

韓國大學成大陸「博士學歷工廠」？12天可讀完一學期課程

2019-05-21 19:37

NASA太空人履歷媲美「英雄」 打趴世界99%的天才

2019-05-21 21:56

少年熬夜讀書 醒來竟發現家人遭割喉死亡

2019-05-22 10:31

彭博社論：川普圍剿華為 嚴重錯誤

2019-05-21 14:34

貿易戰最新武器...網友都在哀嚎 習近平也成受災戶？

2019-05-22 10:00

美暫緩禁令 任正非：低估我們實力 華為5G不受影響

2019-05-21 16:32

警方多次放過戀童罪犯 無視11歲女童遭百餘人性侵

2019-05-21 15:01

川普頻揮大棒 分析：習近平闢三戰線抗美

2019-05-21 13:57

真實版絕命終結站！天外飛來鐵柱 女駕駛險遭爆頭

2019-05-21 15:01

華為之後 川普政府下一刀可能揮向海康威視

2019-05-22 09:48

美中貿易戰／逃命？ 新興市場ETF大失血

2019-05-22 00:10

美暫緩華為禁令 道瓊漲近200點 費城半導體指數終止三連跌

2019-05-22 07:04

別墅內酒酣耳熱對俄國女富豪的一段話 重創奧地利政壇

2019-05-22 09:33

星馬柔佛地鐵5度延期 若告吹馬國恐賠15.1億

2019-05-22 00:43

大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02

美國對中國無人機發警告 大疆：獲美政府驗證

2019-05-21 14:46

貿易戰衝擊 全球經濟成長下修

2019-05-22 00:09

若無人機竊取數據確定 「大疆」恐面臨制裁

2019-05-21 14:26

美禁華為 紐時：科技冷戰拉起鐵幕

2019-05-21 14:39

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

印尼大選公布後凌晨3時群眾上街未散 警催淚瓦斯驅離

2019-05-22 06:27

矛頭指向中國無人機產業...美國的下個箭靶

2019-05-22 01:00

籲民團結 華郵：中國準備長期抗戰

2019-05-21 14:18

傑米奧利佛餐廳王國收攤 1300人恐失業

2019-05-21 22:43

川普發起殲滅華為 美媒出現不同看法

2019-05-21 17:55

華為落難，三星、小米能漁翁得利？

2019-05-21 23:24

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

第五度延後建新馬地鐵！馬來西亞賠星國逾1370萬延期費

2019-05-21 22:51

愛上小姨子！他蓋泳池埋屍體 殺妻命案反曝光

2019-05-22 11:35

安倍晉三不是晉三安倍 日盼外媒更改姓名順序

2019-05-21 14:04

美日法澳首次在印度洋聯合演訓 要牽制這個國家

2019-05-21 21:16

請你全身喝奶昔！脫歐黨主席中招狼狽萬分

2019-05-21 22:38

WSJ：美政府為保機密 阻撓本土半導體業招募中國工程師

2019-05-21 18:36

關稅戰衝擊！危及400億美元銷售 1.2萬店恐關門

2019-05-21 14:02

紐時：中國人曾視美國為天堂 現認為美國正在衰弱

2019-05-22 10:58

任正非：不能因我們領先美 就要挨打

2019-05-21 14:19

美國蒜農搭貿易戰順風車 蒜價漲15%

2019-05-21 23:22

影／菜鳥不再！美海軍官校生挑戰爬碑換帽傳統

2019-05-21 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top