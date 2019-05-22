外派人員待遇 日本在亞洲第一

2019-05-22 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



【編譯胡夢瑋／綜合報導】香港及新加坡長期以來居住及娛樂費用高居不下，但對於外派人員，日本卻是亞洲國家中「薪情」最好的國家，中階外派人員每年平均待遇達38萬6451美元。日本之後依序是中國、印度、香港、南韓、泰國，台灣排名第七。

彭博資訊報導，ECA國際人力公司調查顯示，外國企業提供駐日中階人員每年38萬6451美元（約新台幣1200萬元），領先其他亞洲國家。ECA國際區域經理庫言（Lee Quane）表示，去年因日圓上升、房價上漲，企業駐日人員整體待遇漲幅最高。

ECA年度《My Expatriate Market Pay Survey》報告，衡量的外派人員待遇除了薪水本身之外，還包括住宿津貼、國際學校津貼，並考量不同國家的稅務制度。

交通、人口擁擠及汙染問題，可能讓印度排名第三，企業以每年平均29萬9728美元（約新台幣944萬元）的待遇吸引人才駐印。房價高不可攀的香港排名第四，外派人員平均待遇27萬6417美元（約新台幣870萬元），香港是津貼條件最好的地方。

新加坡差點落榜，排名第十。以低稅、優良教育體制及愜意的戶外生活聞名的新加坡，國家本身已經是一大誘因，企業不必提供太多附加福利條件吸引外派人員。

總括來說，外派到亞洲工作仍然占優勢。ECA調查顯示，外派美國人員平均每年待遇僅25萬25美元，而開放空間大的澳洲為26萬6848美元。

以全球而言，外派待遇最好的國家是英國，達42萬1798美元，其次是日本、中國大陸、印度、法國、香港、南韓。庫言表示，英國拿榜首的部分原因是租屋金額高昂。