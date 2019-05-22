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罪惡始於檸檬：義大利黑手黨的「光榮會」帝國

傳將被列黑名單 海康威視股價應聲重挫10%

2019-05-22 10:16經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

可能被列入美國貿易黑名單的消息一出，海康威視股價一度下跌10%，上午近10時左右，在深圳股市跌7%到人民幣25.7元。

紐約時報周二（21日）報導，美國川普政府正在考慮將中國視頻監公司海康威視列入貿易黑名單，預料會在未來幾周做出最後決定。如果確定把海康威視列入「實體名單」，將與華為一樣，美國公司在與海康威視業務往來之前，必須經過批准。

外媒傳出海康威視可能被美國列入貿易名單，海康威視股價一度下跌10%。 路透
外媒傳出海康威視可能被美國列入貿易名單，海康威視股價一度下跌10%。 路透
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