傳將被列黑名單 海康威視股價應聲重挫10%

2019-05-22 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



可能被列入美國貿易黑名單的消息一出，海康威視股價一度下跌10%，上午近10時左右，在深圳股市跌7%到人民幣25.7元。