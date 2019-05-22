多空因素交錯 油價持穩 金價跌至逾兩周低點

2019-05-22 07:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價持穩，因美伊緊張局勢升溫抵銷美中貿易戰抑制需求的疑慮。金價跌至逾兩周低點，因美國暫時放鬆對華為的禁令，美元和風險資產走強。

布蘭特原油期貨上漲0.21美元或0.29%，結算價報每桶72.18美元。西德州原油期貨下跌0.08美元或0.13%，結算價報每桶63.13美元。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「美中形勢對油價是利空，美國與伊朗的形勢則是利多，這兩項因素的影響相當，我認為油價會繼續維持在目前水準。」

美國總統川普周一揚言，如果伊朗攻擊美國在中東的利益，美國將動用「強大武力」。伊朗表示，將力抗美國的壓力，在目前情況下拒絕進一步談判。

石油輸出國組織(OPEC)、俄羅斯和其他產油國自今年初開始減產支撐油價，油市供應給吃緊。然而美中的關稅爭端，引發市場對全球經濟成長放緩的疑慮。

金價周二跌至逾兩周最低水準，美國聯準會（Fed）公布最新會議紀錄前，美元、股市和其他高風險資產走強。

黃金現貨下跌0.3%，報每英兩1,273.70美元，盤中觸及5月3日以來最低的1,268.97美元。美國黃金期貨下跌0.3%，結算價報每英兩1,273.20美元。

美國暫時放鬆對華為的限制，緩解投資人對美中貿易戰進一步升級的疑慮。道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「Fed公布會議紀錄之前，金價大幅下跌。我們預期會議紀錄會強調耐心和根據數據來決定政策的做法。」