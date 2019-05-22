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美、歐、日三邊會商 討論中國補貼問題

2019-05-22 07:29經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國貿易代表賴海哲明天（23日）將在法國巴黎與歐盟和日本官員會面，討論如何共同因應其他國家的非市場導向政策與措施。

經濟合作發展組織（OECD）正在巴黎舉行部長級會議，美、日、歐三邊會商準備利用會議的空檔進行。路透報導，這場會議將聚焦中國的補貼政策。

賴海哲在巴黎期間還將與關鍵貿易夥伴舉雙邊會談，並參加世界貿易組織（WTO）非正式部長會議。

美國貿易代表賴海哲將與歐盟、日本討論如何因應中國的補貼政策。 美聯社
美國貿易代表賴海哲將與歐盟、日本討論如何因應中國的補貼政策。 美聯社
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