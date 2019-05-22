川普暫時對華為鬆手 美元走強

2019-05-22 07:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美元周二走高，因美國總統川普暫時放鬆對華為的限制，提高投資人的風險胃納。

DXY美元指數上漲0.12%，報98.051。美元兌日圓上揚0.5%，報110.59日圓。美元兌歐元上漲0.1%，報1.116美元。

美國放鬆華為禁令提振了美股、中國股市和新興市場貨幣，緩解投資人對科技產業前景的疑慮。BMO Capital Markets外匯策略全球主管Greg Anderson表示：「整體而言，市場轉向風險資產。」

美國把華為列入貿易黑名單，周一放鬆限制。不過，一些分析師警告，這種緩解可能是暫時的。摩根士丹利全球外匯策略主管Hans Redeker表示：「亞股對這項消息反應積極，但後續走勢應該有限，因為不確定性仍然很高，可能促使企業削減現有的資本支出計畫。」

歐元受美元走強和歐洲議會選舉的影響。美元兌英鎊走強，英國脫歐計畫的進展令英鎊走勢起伏。英國首相梅伊周二提出了一項新提議以打破脫歐僵局，包括可能就是否舉行第二次公投進行投票。

英鎊因這項消息大漲，但隨後回吐漲幅。英國國會迄今一直反對舉行第二次公投；BMO Capital Markets分析師Greg Anderson表示：「我不認為有任何辦法可以讓國會同意，除非發生重大變化，否則不會舉行投票。」