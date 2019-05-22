美暫緩華為禁令 道瓊上漲近200點 費半終止三連跌

2019-05-22 07:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二上揚，主因美國暫時放鬆對華為的限制，緩解投資人對科技產業前景的疑慮，科技股走高。

道瓊工業指數上漲197.43點或0.77%，至25,877.33點；標普500指數上漲24.13點或0.85%，至2,864.36點；那斯達克指數收漲83.35點或1.08%，至7,785.72點。

費城半導體指數上漲2.1%，終止連續三天的跌勢。

美國上周把華為列入貿易黑名單，導致Google等數家公司決定暫時中止與華為的業務，可能對營收構成壓力。晶片製造商股價周一面臨賣壓。但美國決定給予臨時許可，讓晶片股獲得喘息。

英特爾、高通、賽靈思和博通等華為供應商的股價周二均走高，漲幅在1%至4.6%之間。

標普500指數科技股上漲1.2%，為各類股最高。

SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示：「華為禁令讓科技產業蒙上陰影，美國暫時放鬆，讓過去幾天遭受重創的個股獲得喘息。」

柯爾百貨及J.C. Penney股價暴跌，因財報不如預期。柯爾百貨重挫12.3%，在標普500指數成分股中跌幅最大，該公司下修全年獲利預測，上季同店銷售和利潤低於預期。