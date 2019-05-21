華為落難，三星、小米能漁翁得利？

2019-05-21 23:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



華為被美國列入貿易黑名單，或許能讓三星電子和小米漁翁得利。

儘管美國商務部20日針對華為發布為期90天的臨時許可證，Google也將暫緩原本切斷華為使用Gmail和YouTube等服務權限的措施，但華為仍籠罩在美中貿易戰火的陰霾下。三星或許有機會攫取華為的市占率，目前該公司和華為的智慧手機市占率分居第一、二。

Eugene投資證券公司李勝宇估計，若華為一半的手機用戶改用三星手機，三星的營業利益一年可以增加約11億美元。華為一年在全球（不含中國）賣出約1億支手機，以低價手機在歐洲奪走三星的市占率。

不只如此，三星本身是記憶體晶片和手機顯示器的製造商，在美中貿易戰升溫下，中國原本對美國的訂單可能轉而流向三星。

華為海外業務疲軟，對中國同業小米來說可能是個契機。小米正處於藉由提高手機售價抵銷銷量下滑的階段，第1季智慧手機平均售價從去年同期的不到820美元攀升到968美元，像歐洲這樣成熟的已開發市場能帶來豐厚的獲利。研究公司Canalys數據顯示，去年第4季華為手機在歐洲銷量大增，市占率達到逼近四分之一。