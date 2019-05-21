第五度延後建新馬地鐵！馬來西亞賠星國逾1370萬延期費

2019-05-21 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



延宕多時的新加坡與馬來西亞柔佛地鐵興建計畫再次延後，兩國21日同意暫停興建半年至9月底，馬國要為延期賠償星國逾60萬星元（約台幣1370萬元），到期後若不恢復興建，馬國還須賠逾6600萬星元（約台幣15.1億元）

路透報導，這項計畫是自去年馬國變天以來，另一個因新政府承諾減少國債與嚴審重大基礎建設投資而遭推遲的項目。

星國交通部長許文遠和馬國交通部長陸兆福今在新加坡簽署相關補充協議，並發出聯合聲明宣布延後興建新柔地鐵6個月。他們在聲明中說道：「若到2019年9月30日以前，馬來西亞不進行地鐵系統連接項目，馬來西亞將承擔新加坡所產生的商定費用。」這項計畫估計將花費約10億美元（約台幣314億元）。

陸兆福指出，馬國不是取消計畫，而是展延。「我們只想重新評估它，以便更有效地執行這個項目。」

根據補充協議，兩國將繼續討論其他可負擔及可持續的解決方案來解決新柔長堤的交通壅塞問題，並將探索其他措施，包括採用新科技來加強邊境保安和通關效率。為了念書與工作，成千上萬馬國民眾每天往返星馬兩地。

星柔地鐵預計2026年完工，單方向每小時可接載多達1萬名乘客，超過現有火車載運量30倍，有助舒緩新柔長堤與第二通道關卡的交通堵塞問題。