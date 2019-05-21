親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞洲第一！同婚過關，是主張台灣價值的突出策略

黨內互打激烈？ 郭台銘粉專向韓粉下「逐客令」

大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）分析師21日將電動車大廠特斯拉（Tesla）在最糟情況下的股價大砍至每股10美元，理由是擔心特斯拉面對的是個飽和的市場，美中貿易戰對其更是一大利空。

特斯拉的股票與債券20日大幅下挫，因為投資人擔心其財務狀況與自動駕駛系統問題，而大摩最新的報告無疑是對特斯拉又一記重擊。

大摩分析師瓊斯（Adam Jonas）表示，特斯拉債務與地緣政治曝險增加，包括特斯拉積極拓展中國市場這一策略面臨美中貿易糾紛風險，促使他將特斯拉在「空頭情況下」的估值從先前的每股97美元，大砍至剩下每股10美元。

特斯拉20日收盤下跌2.7%，報每股205.36美元，和去年8月時的股價相比幾乎腰斬。瓊斯將他對特斯拉的股價目標維持在230美元，多頭情況下的估值則為每股391美元。

大摩在報告中表示：「我們認為隨著特斯拉股價下跌，該公司可能尋求策略／產業／財務上夥伴的可能性升高。」

「根據我們與汽車公司、供應商與科技公司的討論，若不單打獨鬥，特斯拉在軟硬體上的戰略價值與技術能力依然極高。」

大摩對特斯拉的股票評等維持在中立（Equal weight）。另一家券商Baird則將特斯拉股價目標從每股400美元調降至340美元，但維持「優於大盤」（Overweight）的評等。

根據Refinitiv Eikon的資料，有10名華爾街分析師現在推薦買進特斯拉的股票，9人維持中立，12人建議賣出，股價目標的中間值為每股250.19美元。

大摩分析師表示，特斯拉在最糟情況下股價僅值10美元。 美聯社
大摩分析師表示，特斯拉在最糟情況下股價僅值10美元。 美聯社
分享

特斯拉華爾街摩根

相關新聞

中製無人機涉竊資料 中美科技再戰

2019-05-21 19:56

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

美科技股重挫 對華為限制放寬90天

2019-05-21 14:28

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

川普訪日將觀賞相撲 授予勝出力士特製「川普盃」

2019-05-21 13:05

美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27

牽制一帶一路 日、印將參與擴建斯里蘭卡港口

2019-05-21 08:22

美股三大指數全面下跌 美封殺華為引發科技股重挫

2019-05-21 07:03

德銀股票評級遭瑞銀砍至「賣出」股價跌新低

2019-05-21 02:10

日首季GDP 意外成長2.1％

2019-05-21 00:55

日本海苔漲價 40年新高

2019-05-21 00:46

澳洲保守派意外贏得大選 帶動銀行股上漲

2019-05-21 00:06

OPEC暗示續減產 油價揚

2019-05-21 00:02

美歐日出招「遏止國家補貼協議」 劍指中國

2019-05-21 00:02

自己編指數…基金業新風潮

2019-05-21 00:01

印度政情穩 股匯債市同慶

2019-05-21 00:01

陸豬瘟效應 全球肉價看漲

2019-05-21 00:00

美企緊縮支出 經濟腿軟

2019-05-21 00:00

日上季GDP增…表面風光

2019-05-20 23:59

OECD恐下修全球經濟預測

2019-05-20 23:52

印度新政府…面臨五大挑戰

2019-05-20 23:51

福特汽車將全球裁員約10% 約7,000名員工受衝擊

2019-05-20 23:23

看新聞才知道 Sony與微軟結盟 自家PS團隊被蒙在鼓裡

2019-05-20 22:59

東芝記憶體將購回蘋果等四美企持有的優先股 為IPO鋪路

2019-05-20 22:32

印度總理莫迪可望連任 股市創歷史新高

2019-05-20 21:57

提防機密資料外洩 義大利向華為說不

2019-05-20 21:49

中美貿易戰衝擊市場信心 亞股全軍覆沒

2019-05-20 19:55

Godiva台裔CEO 以星巴克為師

2019-05-20 00:35

書店辦分享會 救活業績

2019-05-20 00:35

越南新創AI英語教學 錢景亮

2019-05-20 00:35

羅素兄弟三策略 「復仇」成功

2019-05-20 00:34

紐奧良杜蘭大學畢典致詞 庫克：Z世代要學習助人

2019-05-20 00:33

三星5G結盟 找上日電信商

2019-05-20 00:33

基金經理人 挺塑廢回收企業

2019-05-20 00:33

OPEC+減產策略 兩劇本修正

2019-05-20 00:32

OPEC備用產能…夠補伊朗、委國缺口

2019-05-20 00:32

南韓明年度預算 衝破500兆韓元

2019-05-20 00:30

歐盟經濟決策 恐陷入停擺

2019-05-20 00:30

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21
看更多

熱門文章

11歲「天才神童」大學旁聽爆紅！ 3年後曝光現況

2019-05-21 10:07

川普：美對中課關稅奏效 企業撤離中國

2019-05-20 22:47

喘口氣！科技股重挫後美鬆綁華為限制 禁令延後90天

2019-05-21 08:23

金屬探測器挖到寶 澳洲男子發現價值200萬金塊

2019-05-20 23:04

美股三大指數全面下跌 美封殺華為引發科技股重挫

2019-05-21 07:03

川普翻臉如翻書 伊朗若誤判恐全面開戰

2019-05-20 22:32

習近平槓川普 推演稀土戰

2019-05-20 23:53

Nike、愛迪達等運動鞋大廠致函川普 稱關稅是「災難」

2019-05-21 09:42

火箭襲巴格達 川普嗆毀滅伊朗

2019-05-21 00:38

任正非：美國「90天臨時執照」對我們沒多大意義

2019-05-21 09:22

美商務部暫時鬆手 部分放寬華為禁令90天

2019-05-21 07:45

影／反美情緒高漲！中國傳唱貿易戰之歌：不怕蠻橫來挑戰

2019-05-21 09:37

彭博：川普碾壓華為是戰略性失算 可能造成災難後果

2019-05-21 10:18

美擴大打壓中國科技業 矛頭直指大疆無人機

2019-05-21 11:41

美暫緩禁令 任正非：低估我們實力 華為5G不受影響

2019-05-21 16:32

華為任正非今受訪：不能因為我們領先美國就要挨打

2019-05-21 11:19

美中貿易戰是否危及南海台灣 專家說關鍵在美國

2019-05-20 21:20

彭博社論：川普圍剿華為 嚴重錯誤

2019-05-21 14:34

真實版絕命終結站！天外飛來鐵柱 女駕駛險遭爆頭

2019-05-21 15:01

看新聞才知道 Sony與微軟結盟 自家PS團隊被蒙在鼓裡

2019-05-20 22:59

美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27

不只美英爆冷…澳洲大選民調也失靈 到底怎麼了？

2019-05-21 10:00

Nike、Adidas等鞋類業者哀號 盼川普重新考慮關稅

2019-05-21 09:08

川普頻揮大棒 分析：習近平闢三戰線抗美

2019-05-21 13:57

警方多次放過戀童罪犯 無視11歲女童遭百餘人性侵

2019-05-21 15:01

韓國大學成大陸「博士學歷工廠」？12天可讀完一學期課程

2019-05-21 19:37

華郵：貿易戰延燒大陸市井小民 中國當局準備長期抗戰

2019-05-21 11:19

任正非：美國政客低估了華為的力量

2019-05-21 11:39

法輪功平壤傳播迅速 北韓當局查處

2019-05-21 08:31

美歐日出招「遏止國家補貼協議」 劍指中國

2019-05-21 00:02

美國對中國無人機發警告 大疆：獲美政府驗證

2019-05-21 14:46

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

安倍晉三不是晉三安倍 日盼外媒更改姓名順序

2019-05-21 14:04

南韓驚爆「小狗性侵案」 男子街頭脫褲強上國犬

2019-05-21 18:22

烏克蘭諧星總統就職 「下一個五年讓人民不再哭泣」

2019-05-20 22:43

法院認定未違生命權 法國植物人終止維生系統

2019-05-20 20:41

美禁華為 紐時：科技冷戰拉起鐵幕

2019-05-21 14:39

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

川普封殺華為 黃智賢：愈炸愈強 中國挺下去

2019-05-21 11:32

籲民團結 華郵：中國準備長期抗戰

2019-05-21 14:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top