大摩：特斯拉在最糟情況下只值10美元

2019-05-21 20:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）分析師21日將電動車大廠特斯拉（Tesla）在最糟情況下的股價大砍至每股10美元，理由是擔心特斯拉面對的是個飽和的市場，美中貿易戰對其更是一大利空。

特斯拉的股票與債券20日大幅下挫，因為投資人擔心其財務狀況與自動駕駛系統問題，而大摩最新的報告無疑是對特斯拉又一記重擊。

大摩分析師瓊斯（Adam Jonas）表示，特斯拉債務與地緣政治曝險增加，包括特斯拉積極拓展中國市場這一策略面臨美中貿易糾紛風險，促使他將特斯拉在「空頭情況下」的估值從先前的每股97美元，大砍至剩下每股10美元。

特斯拉20日收盤下跌2.7%，報每股205.36美元，和去年8月時的股價相比幾乎腰斬。瓊斯將他對特斯拉的股價目標維持在230美元，多頭情況下的估值則為每股391美元。

大摩在報告中表示：「我們認為隨著特斯拉股價下跌，該公司可能尋求策略／產業／財務上夥伴的可能性升高。」

「根據我們與汽車公司、供應商與科技公司的討論，若不單打獨鬥，特斯拉在軟硬體上的戰略價值與技術能力依然極高。」

大摩對特斯拉的股票評等維持在中立（Equal weight）。另一家券商Baird則將特斯拉股價目標從每股400美元調降至340美元，但維持「優於大盤」（Overweight）的評等。