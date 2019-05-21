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中製無人機涉竊資料 中美科技再戰

2019-05-21 19:56台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

華為事件後的第二彈！美國國土安全部20日警告，中國製造的無人機對美國機構的資安帶來「潛在威脅」。對此，中國大疆創新公司21日回應說，大疆無人機技術的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府。

將關鍵資訊回傳中國

根據《CNN》報導，美國國土安全部強烈關切中國製造的無人機正在竊取數據。美國國土安全部網路和基礎設施安全局發表報告稱，中國無人機可能正將敏感資料傳送回國內製造商，中國政府甚至可因此獲取資料，這種做法會對美國機構的資訊安全帶來「潛在威脅」。

報告雖未點名是哪家中國無人機製造商，但美國和加拿大市場上接近80%的無人機都來自總部設在中國深圳的大疆，且近年來，美國當地執法機構和基礎設施營運商正逐漸依賴無人機。報告還說，美國政府對任何將美國數據帶入威權國家領域的技術產品表示強烈擔憂。

安全已獲保證

不過，根據《環球網》報導，大疆21日對此發出回應表示，該公司一直以來高度重視資訊安全問題，該公司的安全性已經在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府和美國領先企業的驗證。

聲明中更指出，當用戶使用大疆無人機或其他技術產品時，所生產、存儲和傳輸的資料都完全由用戶掌握。很多公司每天都在使用大疆的技術，以提高生產效率，甚至是拯救生命。他們將持續與全球的客戶及政府管理部門合作，確保能滿足不同地區不同行業的技術規範，以及資訊安全上的需求。

《衛報》報導提到，美國才剛對華為進行行政命令管制，谷歌等大公司也宣布停止跟華為公司合作下，美、中貿易戰在科技上進入了白熱化的競爭階段。

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