WSJ：美政府為保機密 阻撓本土半導體業招募中國工程師

2019-05-21 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 余曉惠 ╱即時報導



華爾街日報（WSJ）引述半導體業內人士報導，從去年起，美國政府開始大幅放慢核准本土業者聘僱中國工程師從事先進工程職務的文件審核速度，導致英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等業者的徵才大受影響。

消息人士透露，受美國政府延後核發執照影響的中國工程師人數約為數百名，英特爾、高通、格芯（GlobalFoundries）無論是招募中國工程師還是調派人手，都受到影響。中國工程師在美國半導體業的非美籍員工中占大宗。

這類申請屬於「視同出口」（deemed-export）執照，申請程序過去只要數周，如今據悉需要六到八個月時間都。多年來，美國企業若要招募非合法永久居留在美國的個人、且工作內容涉及敏感科技，都須申請「視同出口」執照，因為這些外籍員工獲得的技術最終可能傳回外國員工的母國。這類執照和工作簽證不同。

半導體業界人士說，其實各產業都因為美國政府放慢這類執照審核速度受影響，但晶片業影響最大，因為在美國要找到負責先進工程工作的人才不多。至於發照速度的快慢，端視工作內容涵蓋的技術以及潛在風險而不同。