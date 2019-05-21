親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

文字直播／王柏融挑戰連6場安 次打席揮空三振

新iPhone模型圖再曝光 三款售價預測出爐

WSJ：美政府為保機密 阻撓本土半導體業招募中國工程師

2019-05-21 18:36經濟日報 記者余曉惠╱即時報導

華爾街日報（WSJ）引述半導體業內人士報導，從去年起，美國政府開始大幅放慢核准本土業者聘僱中國工程師從事先進工程職務的文件審核速度，導致英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）等業者的徵才大受影響。

消息人士透露，受美國政府延後核發執照影響的中國工程師人數約為數百名，英特爾、高通、格芯（GlobalFoundries）無論是招募中國工程師還是調派人手，都受到影響。中國工程師在美國半導體業的非美籍員工中占大宗。

這類申請屬於「視同出口」（deemed-export）執照，申請程序過去只要數周，如今據悉需要六到八個月時間都。多年來，美國企業若要招募非合法永久居留在美國的個人、且工作內容涉及敏感科技，都須申請「視同出口」執照，因為這些外籍員工獲得的技術最終可能傳回外國員工的母國。這類執照和工作簽證不同。

半導體業界人士說，其實各產業都因為美國政府放慢這類執照審核速度受影響，但晶片業影響最大，因為在美國要找到負責先進工程工作的人才不多。至於發照速度的快慢，端視工作內容涵蓋的技術以及潛在風險而不同。

美國商務部表示，審核這些執照需要和其他政府機關密切合作。

華爾街日報引述業內人士報導，美國政府放慢核准本土晶片業者聘僱中國工程師的文件審核...
華爾街日報引述業內人士報導，美國政府放慢核准本土晶片業者聘僱中國工程師的文件審核速度，英特爾、高通徵才大受影響。 美聯社
分享

半導體華爾街

相關新聞

美科技股重挫 對華為限制放寬90天

2019-05-21 14:28

美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10

川普訪日將觀賞相撲 授予勝出力士特製「川普盃」

2019-05-21 13:05

美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27

牽制一帶一路 日、印將參與擴建斯里蘭卡港口

2019-05-21 08:22

美股三大指數全面下跌 美封殺華為引發科技股重挫

2019-05-21 07:03

德銀股票評級遭瑞銀砍至「賣出」股價跌新低

2019-05-21 02:10

日首季GDP 意外成長2.1％

2019-05-21 00:55

日本海苔漲價 40年新高

2019-05-21 00:46

澳洲保守派意外贏得大選 帶動銀行股上漲

2019-05-21 00:06

OPEC暗示續減產 油價揚

2019-05-21 00:02

美歐日出招「遏止國家補貼協議」 劍指中國

2019-05-21 00:02

自己編指數…基金業新風潮

2019-05-21 00:01

印度政情穩 股匯債市同慶

2019-05-21 00:01

陸豬瘟效應 全球肉價看漲

2019-05-21 00:00

美企緊縮支出 經濟腿軟

2019-05-21 00:00

日上季GDP增…表面風光

2019-05-20 23:59

OECD恐下修全球經濟預測

2019-05-20 23:52

印度新政府…面臨五大挑戰

2019-05-20 23:51

福特汽車將全球裁員約10% 約7,000名員工受衝擊

2019-05-20 23:23

看新聞才知道 Sony與微軟結盟 自家PS團隊被蒙在鼓裡

2019-05-20 22:59

東芝記憶體將購回蘋果等四美企持有的優先股 為IPO鋪路

2019-05-20 22:32

印度總理莫迪可望連任 股市創歷史新高

2019-05-20 21:57

提防機密資料外洩 義大利向華為說不

2019-05-20 21:49

中美貿易戰衝擊市場信心 亞股全軍覆沒

2019-05-20 19:55

奧樂齊低價席捲全美 威脅沃爾瑪零售

2019-05-20 16:13

Godiva台裔CEO 以星巴克為師

2019-05-20 00:35

書店辦分享會 救活業績

2019-05-20 00:35

越南新創AI英語教學 錢景亮

2019-05-20 00:35

羅素兄弟三策略 「復仇」成功

2019-05-20 00:34

紐奧良杜蘭大學畢典致詞 庫克：Z世代要學習助人

2019-05-20 00:33

三星5G結盟 找上日電信商

2019-05-20 00:33

基金經理人 挺塑廢回收企業

2019-05-20 00:33

OPEC+減產策略 兩劇本修正

2019-05-20 00:32

OPEC備用產能…夠補伊朗、委國缺口

2019-05-20 00:32

南韓明年度預算 衝破500兆韓元

2019-05-20 00:30

歐盟經濟決策 恐陷入停擺

2019-05-20 00:30

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10
看更多

熱門文章

11歲「天才神童」大學旁聽爆紅！ 3年後曝光現況

2019-05-21 10:07

川普：美對中課關稅奏效 企業撤離中國

2019-05-20 22:47

川普：在我任內 絕不容許中國超越美國成全球一哥

2019-05-20 19:54

喘口氣！科技股重挫後美鬆綁華為限制 禁令延後90天

2019-05-21 08:23

金屬探測器挖到寶 澳洲男子發現價值200萬金塊

2019-05-20 23:04

美股三大指數全面下跌 美封殺華為引發科技股重挫

2019-05-21 07:03

川普翻臉如翻書 伊朗若誤判恐全面開戰

2019-05-20 22:32

習近平槓川普 推演稀土戰

2019-05-20 23:53

Nike、愛迪達等運動鞋大廠致函川普 稱關稅是「災難」

2019-05-21 09:42

火箭襲巴格達 川普嗆毀滅伊朗

2019-05-21 00:38

任正非：美國「90天臨時執照」對我們沒多大意義

2019-05-21 09:22

美商務部暫時鬆手 部分放寬華為禁令90天

2019-05-21 07:45

影／反美情緒高漲！中國傳唱貿易戰之歌：不怕蠻橫來挑戰

2019-05-21 09:37

彭博：川普碾壓華為是戰略性失算 可能造成災難後果

2019-05-21 10:18

美擴大打壓中國科技業 矛頭直指大疆無人機

2019-05-21 11:41

口水戰升級！札里夫：川普的種族滅絕嘲弄 滅不了伊朗

2019-05-20 19:58

華為任正非今受訪：不能因為我們領先美國就要挨打

2019-05-21 11:19

美中貿易戰是否危及南海台灣 專家說關鍵在美國

2019-05-20 21:20

美暫緩禁令 任正非：低估我們實力 華為5G不受影響

2019-05-21 16:32

看新聞才知道 Sony與微軟結盟 自家PS團隊被蒙在鼓裡

2019-05-20 22:59

真實版絕命終結站！天外飛來鐵柱 女駕駛險遭爆頭

2019-05-21 15:01

美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27

彭博社論：川普圍剿華為 嚴重錯誤

2019-05-21 14:34

不只美英爆冷…澳洲大選民調也失靈 到底怎麼了？

2019-05-21 10:00

Nike、Adidas等鞋類業者哀號 盼川普重新考慮關稅

2019-05-21 09:08

警方多次放過戀童罪犯 無視11歲女童遭百餘人性侵

2019-05-21 15:01

華郵：貿易戰延燒大陸市井小民 中國當局準備長期抗戰

2019-05-21 11:19

任正非：美國政客低估了華為的力量

2019-05-21 11:39

川普頻揮大棒 分析：習近平闢三戰線抗美

2019-05-21 13:57

法輪功平壤傳播迅速 北韓當局查處

2019-05-21 08:31

法院認定未違生命權 法國植物人終止維生系統

2019-05-20 20:41

美歐日出招「遏止國家補貼協議」 劍指中國

2019-05-21 00:02

舊金山擠下蘇黎世 成為全球收入最高城市

2019-05-21 14:51

安倍晉三不是晉三安倍 日盼外媒更改姓名順序

2019-05-21 14:04

烏克蘭諧星總統就職 「下一個五年讓人民不再哭泣」

2019-05-20 22:43

美國對中國無人機發警告 大疆：獲美政府驗證

2019-05-21 14:46

墮胎「聯邦合法」 美多州禁令可能遭封殺

2019-05-21 02:51

烏克蘭諧星總統就職 解散國會

2019-05-21 00:38

川普封殺華為 黃智賢：愈炸愈強 中國挺下去

2019-05-21 11:32

香格里拉對話 陸防長魏鳳和將出席發表演說

2019-05-21 02:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top