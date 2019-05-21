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亞馬遜搶下.amazon網域所有權 引南美國家不滿

2019-05-21 15:31中央社 舊金山20日綜合外電報導

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）歷經7年紛爭，獲得使用.amazon網域名稱所有權，引發8個南美洲國家表達不滿，認為這會讓人與亞馬遜森林產生混淆。

法新社報導，亞馬遜2012年申請使用.amazon，以及該名稱的2個國際化版本，此舉遭到以巴西為首的南美洲國家聯盟反對，聯手提出警告。

巴西外交部在自家網站提出抗議，表示「因為.amazon在語義上，與亞馬遜森林有著密不可分的關係，從各方面來看，該網域不應該被一家企業壟斷」。

數年來，為爭取以.amazon作網址結尾的所有權，這家美國線上零售龍頭和「亞馬遜合作盟約組織」（Amazon Cooperation Treaty Organization, ACTO）試圖解決爭端卻徒勞無功。

負責IP位址分配的國際組織「網際網路名稱與號碼指配組織」（ICANN）本月決定，和總部位於西雅圖的亞馬遜公司站在同一邊。亞馬遜將能以此網域經營線上商城。

ICANN表示，已經周全考量所有牽涉其中的顧慮，並延宕亞馬遜公司的申請，希望這家網路公司能與ACTO成員找出解方。

然而，ICANN指出，「ACTO與亞馬遜公司未能找出雙方都能接受的解決方法，或是同意延期以持續討論。」

「有鑑於此，董事會如今已繼續推進，清楚提出接下來的步驟…也向ICANN組織下達持續處理.amazon申請事宜的指令，將交予代表團負責。」

英國「金融時報」（FT）報導，基於每次授權建立新網域名稱程序，將會有30天公眾評論期。

巴西電商外交部

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