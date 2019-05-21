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美股放空大熱門 特斯拉這回終於讓空頭賺到還賺翻了

2019-05-21 14:10經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

特斯拉（Tesla） 本月舉辦24億美元的增資過後，股價接連下跌，且愈跌愈凶，一位曾經看漲的分析師認為，這家電動汽車製造商面臨諸多問題，已構成「紅色警戒」（Code Red）情勢。

Wedbush證實分析師艾維斯（Dan Ives）周日提出報告寫道，要想在下半年實現獲利目標，特斯拉將面臨「有如攻上吉力馬扎羅山」（非洲最高峰，海拔5,895公尺）的過程。他對公司首款大規模生產的車型Model 3的潛在需求表示懷疑，並將股價目標從275美元下調至230美元。

特斯拉周一股價再跌2.7%收205.36美元，自5月6日完成增資的前一日以來，特斯拉股價下跌20%，市值跌掉80億美元，已落居福特汽車之後。

這種情況正中做空特斯拉的投資人的下懷，本月按市價已起碼進帳10億美元，是看空特斯拉投資人2016年最得意的一個月。

艾維斯曾是最看好特斯拉的分析師，但在上個月，他開始將特斯拉目標價從365美元下調，「對特斯拉成長前景趨勢感到十分憂心」。

特斯拉第1季僅交車6.3萬輛汽車，但預計第2季將交付9萬-10萬輛，全年將交付36萬輛。艾維斯說，達到全年目標將是一項「艱巨的任務」，預計交車量更有可能在34萬-35.5萬輛之間。

特斯拉這一波股價下跌，也讓2019年變成做空特斯拉投資人鹹魚翻身的一年，2019年至今短短五個月，帳面獲利即多達38.8億美元，相較之下，去年損失14億美元，2017年則損失35.6億美元。

有分析師認為，特斯拉要想在下半年實現獲利目標，將面臨「有如攻上吉力馬扎羅山」的過...
有分析師認為，特斯拉要想在下半年實現獲利目標，將面臨「有如攻上吉力馬扎羅山」的過程。美聯社
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特斯拉股價由去年8月創下的52周高點下跌46%。 圖／擷自彭博
特斯拉股價由去年8月創下的52周高點下跌46%。 圖／擷自彭博
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特斯拉非洲福特

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