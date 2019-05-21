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廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

川普訪日將觀賞相撲 授予勝出力士特製「川普盃」

2019-05-21 13:05聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

美國總統川普將在25日飛抵日本，作為「國賓」進行訪問，成為日本新天皇德仁首位會見外的外賓。日本媒體形容，安倍政府以「空前態勢」迎接川普的到來。

日本經濟新聞指出，川普訪日，是安倍政府向國際社會傳遞美日同盟堅定不移的絕佳機會，除了安排川普與日本首相安倍晉三共打小白球，兩人也將觀賞相撲比賽、登上日本最大級護衛艦，各種安排費盡苦心。

共同社分析，川普與安倍皆有意向國內外展現兩國領袖間的親密關係。美國很難單獨應對中國大陸及北韓去核化等問題，外交消息人士稱「日美雙方都很需要對方」。但由於明年將舉行美國總統大選，與安倍的個人關係另當別論，預料川普在雙邊會談時仍將以冷酷而強硬的姿態，追求美國利益。

日媒分析，川普似有意透過觀賞相撲比賽，凸顯親近日本國民的想法。川普4月與安倍會談時，透露對大相撲一直很感興趣。據聞川普曾聽朋友說過在大相撲比賽中授予獎盃一事，一直「想做同樣的事」，這一願望將在訪日時實現。

外交消息人士透露，川普與安倍預定26日觀看夏場所千秋樂的最後一場比賽，屆時，川普將頒予冠軍力士特製的「川普盃」。190公分高的川普在力士面前，體型毫不遜色，授予獎盃影像將是此次訪日亮點之一。

美日兩國政府人士上周已到東京的兩國國技館場勘，確認座位與周邊的警備。為了近距離感受大相撲比賽的威力，已為川普預留土俵正面的座位。通常一區是四個坐墊的空間，考慮川普恐不習慣坐在榻榻米觀賽，將為川普準備椅子。

川普預計25至28日訪問日本，除26日觀看相撲，25日將先與安倍共打小白球，日方計畫邀請職業高球選手青木功作陪，27日川普將拜會日皇德仁，成為德仁第一位接待的外賓；28日與視察神奈川縣橫須賀港，並與安倍一同登上日本最大級護衛艦加賀號。

日媒指出，上任美國總統歐巴馬2009年與當時日皇明仁會面時，因深鞠躬的做法被批評為向日本低頭；川普2017年會晤明仁時，僅握手而未鞠躬。此次會見新日皇，一舉一動將受到關注。

川普訪日期間，東京晴空塔的夜間打燈將改成象徵美國星條旗的紅、藍、白三色，營造歡迎氣氛。但東京都內也將嚴加戒備，警視廳除將加強美國大使館、皇居等相關設施周邊的警備，因應恐怖攻擊的的緊急應對部隊（ERT）也將隨時待命，此外，應對可疑無人機的專門部隊也在待命編制中。

川普德仁東京

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