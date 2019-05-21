美再對陸企「強烈關切」警告陸製無人機恐竊取敏感飛行資料

2019-05-21 10:27 聯合報 記者張聲肇╱即時報導



美國國土安全部20日發布警告說，中國製的無人駕駛飛行器可能把敏感資料傳送至中國原廠，中國政府可方便取得這些資料，而任何會把美國資訊傳到「威權國家」的科技產品，美國政府都「強烈關切」。

「中國製的無人機對任何機構的資訊（安全）是潛在的風險。」國安部網路安全與設施安全局（CISA）指出，因為這些飛行器含有零組件，可以截取資料，然後和「製造商無法控制的伺服器」分享資料；此處所指的伺服器，顯然是「中國政府控制」的伺服器。

國安部沒有明指哪一家廠商生產的無人機，美國有線電視新聞網（CNN）指出，80％在美國和加拿大使用的無人機，都是深圳「大疆創新科技有限公司」（DJI）所製造；美國的執法單位及基礎設施管理單位越來越倚賴無人機。

國安部在警告函中指出，任何會將美國資料傳到威權國家的科技產品，美國政府都「強烈關切」，特別是這些國家的政府允許其情報機構無限量地取得資料，或者濫用資料取得權。

國安部說，這種科技產品包括某些中國製造的無人機及相關器材，而中國政府強制要求廠商及公民支持國家的情報活動，使用這些器材的公司或個人以及運作資料，難免落入中國政府手中。

川普總統上周才下達行政命令，也是基於國安理由，禁止美國企業使用中國華為科技公司的通訊產品。

2017年，美國軍方就禁止使用大疆創新公司製造的無人飛行器，理由是該公司和中國政府分享重要的設施與執法資訊。

同年，洛杉磯聯邦移民及海關執法局的情報處也認定，大疆創新公司的無人機「刻意針對（美國）政府與民間單位，擴增收集、運用敏感美國資訊的能力。」

國安部呼籲購買中國無人機的用戶要小心，購買後最好把網路連線功能關閉，也把儲存資料的記憶卡拿掉。