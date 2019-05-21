澳央行：若就業市場無進一步改善 或許合適降息

2019-05-21 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



澳洲央行表示，如果就業市場沒有進一步改善，降息可能是合適的措施。

澳洲央行今天公布5月7日的會議紀錄後，澳幣兌美元收斂漲幅。澳元兌美元在0.6909左右，會議紀錄發布之前為0.6922。

鑒於國際間出現的證據和近期疲弱的澳大利亞通膨數據，政策委員會認為，失業率的進一步下降與實現通膨目標一致，因此認為如果未來一段時間的勞動市場沒有進一步改善，降息將「或許是適當的」。

澳洲央行也認定，一旦失業率上升且通膨疲軟，降息可能是合適之舉。