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牽制一帶一路 日、印將參與擴建斯里蘭卡港口

2019-05-21 08:22聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本將與印度斯里蘭卡合作共同開發斯里蘭卡的Colombo港，增加Colombo港的集裝箱能量，擴大南亞物流。此舉同時也緊盯中國大陸的「一帶一路」構想的動靜，推進日美共同倡議的「自由開放的印度太平洋」構想。

日本經濟新聞報導，三國預計將在夏天簽訂備忘錄，開發工程今年內就會展開。

Colombo港位於斯里蘭卡的西部，海運量占該國九成，是歐洲與中東、非洲地區連結亞洲的海上物流重要據點。Colombo港吞吐量是西南亞最大規模，2017年集裝箱量以20英呎貨櫃計算，約為621萬件，但隨著西南亞地區的經濟成長，Colombo港的處理能力已經達到極限。

未來計畫擴建的區域是Colombo南港的東集裝箱碼頭，讓大型貨輪可以入港。目前三國正在推進幕僚層級的協議，目標在夏天之前對事業規模、營運型態、投資企業等達成共識。建設費用的一部分計畫將由日本政府的政府開發援助(ODA)挹注。

報導分析，中國大陸在印度洋及其周邊的影響力越來越強。斯里蘭卡向中國大陸融資整建的位於南部的Hambantota港因為無力償還貸款，已確定將租介給中國大陸99年。日本政府關係人士指出，如果不加速Colombo港的擴建，海運重心可能移往Hambantota港。

對日本而言，印度洋是海上交通要道，充時印度洋沿岸國家的港灣機能，可提升海上保安能力，確保油輪與貨輪的安全。

印度斯里蘭卡

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