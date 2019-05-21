減產前景和中東緊張局勢推升油價 金價受美股下跌支撐

2019-05-21 08:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周一觸及近一個月高點，因石油輸出國組織（OPEC）示意可能繼續減產，且中東緊張局勢為油價提供支撐。金價持穩，因美股走低。

布蘭特原油期貨上漲0.24美元或0.33%，結算價報每桶71.97美元，一度觸及4月26日以來最高的每桶73.40美元。西德州原油期貨上漲0.34美元或0.54%，結算價報每桶63.10美元，一度觸及5月1日以來最高每桶63.81美元。

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，OPEC及盟友已達成共識，將適度壓低原油庫存。油價受到這這項消息提振，隨後回吐部分漲幅。

Tradition Energy的市場研究副總裁Gene McGillian表示：「目前還沒有實質舉動，市場不希望油價漲得太快。」

中東地區緊張局勢升溫，推升市場的樂觀情緒。美國總統川普在推特揚言，發生衝突將是伊朗的「正式終結」；沙烏地拉伯則表示，準備以所有力量回應，戰爭能否避免取決於伊朗。

金價周一持穩，從逾兩周低點反彈，因股市在美國聯準會（Fed）公布上次會議紀錄前走低。

黃金現貨反彈持穩，報每英兩1,276.94美元，盤中觸及5月3日以來最低的1,273.22美元。美國黃金期貨收漲0.1%，報每英兩1,277.3美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「股市走低，金價將在Fed公布會議紀錄前小幅上揚，因為市場預期今年剩餘時間不會立即升息。」