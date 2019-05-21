美股三大指數全面下跌 美封殺華為引發科技股重挫

2019-05-21 07:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一走低，主因川普政府打壓華為，重創科技股，市場對美中貿易緊張局勢加劇的疑慮升高。

道瓊工業指數下跌84.1點或0.33%，報25,679.9點；標普500指數下跌19.3點或0.67%，報2,840.23點；那斯達克指數收跌113.91點或1.46%，報7,702.38點。

費城半導體指數重挫4%，跌至兩個多月來的低點；該指數的成分股包括華為供應商高通、博通和美光。

標普500指數科技股收跌1.75%；那斯達克100指數創一周來最大跌幅。

美國商務部將華為列入貿易黑名單以來，美國頂尖科技公司開始切斷對華為的供應，以遵守川普政府的政策。Google已暫停與華為的部分業務合作，不再進行開放原始碼許可範圍以外的軟硬體轉讓和技術服務的業務。手機配件生產商Lumentum也宣布停止向華為發貨。英特爾、高通、賽靈思和博通都暫停對華為供貨。

蘋果股價重挫3.1%，因分析師示警，最新一輪關稅上調會導致蘋果產品價格上漲，可能對需求造成嚴重衝擊。

Sprint和T-Mobile上漲，因美國聯邦通訊委員會（FCC）表示支持這兩家公司合併：不過，彭博報導表示，美國司法部傾向於不批準這起交易。Sprint收漲18.8%，T-Mobile收漲3.9%。

川普表示，「特別高興」與中國打貿易戰，並說在他任內中國別想成為世界頭號超級大國。

Washington Crossing Advisors資深投資組合經理Chad Morganlander表示：「政治風險已變成商業風險，這可能對科技業的獲利前景造成重大影響。」