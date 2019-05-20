福特汽車將全球裁員約10% 約7,000名員工受衝擊

2019-05-20 23:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



福特汽車20日表示，8月底前將裁汰全球約10%支薪員工、相當於約7,000個工作，為美國第二大車廠福特年省6億美元改革計畫的一環。

福特執行長海克特（Jim Hackett）周一透過電郵向員工表示，裁員方式包括自願優離及直接解僱，發言人也表示將凍結新增職缺。發言人並說，全美約有2,300名員工受影響。