看新聞才知道 Sony與微軟結盟 自家PS團隊被蒙在鼓裡

2019-05-20 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



Sony與微軟電玩業兩大巨頭上周化敵為友，在雲端遊戲服務攜手合作，各界大感意外。但據知情人士透露，最震驚的恐怕還是Sony主機PlayStation（PS）團隊，因為整個談判過程都被蒙在鼓裡。

彭博資訊報導，不願具名的知情人士指出，Sony與微軟從去年開始談判，且直接由位於東京的資深管理階層進行，PS團隊多未參與。遊戲部門員工看新聞才知道此事，都有點措手不及，主管還必須安撫員工，向他們保證公司下一代主機的計畫不受影響。

這也凸顯了許多科技業面臨的困境：隨著世界領先的雲端服務商漸趨強大，如果沒有一年斥資數十億美元建設資料中心、伺服器、網路設備，就只能瞠乎其後。

更快的網速讓遊戲串流成真，不用昂貴硬體也能玩遊戲，包括Google及亞馬遜皆進軍此領域。微軟主機Xbox雖面臨同樣風險，但它有第二大的雲端服務。

Sony社長吉田憲一郎意識到，自家雲端服務無法勝任，必須與老對手微軟合作而不是開戰。Sony 17日股價大漲9.9%，為18個月來最大漲幅，顯然市場也認為吉田憲一郎的轉型舉措是利多。

Sony的金雞母、提供PS4主機連線對戰服務的PlayStation Network，現在仰賴的是亞馬遜雲端服務。知情人士說，Sony去年與亞馬遜討論在雲端遊戲上更深度合作，但因財務條件談不攏而告吹，使Sony轉頭與微軟談判。

Sony與微軟合作案的關鍵在於誰是真正贏家。多數分析師同意，至少在短期及中期，對Sony是利多。

根據研調機構IHS Markit，一直到2023年前，雲端遊戲仍將僅占業界整體營收2%，說明了Sony與微軟為何仍持續開發可能於明年問世的下一代主機。吉田憲一郎能使用微軟雲端服務Azure，可謂買了強而有力的保險，以免未來雲端遊戲使主機式微。

但微軟可能是更大贏家。XBox部門除了持續推出新遊戲和主機，也正聚焦於販售更多雲端軟體。微軟3月發表一系列供遊戲開發及作為伺服器的雲端服務，向各種規模的遊戲公司兜售。而微軟與主機之王Sony的合作，使Azure更有可能成為雲端建置的標準，而不是讓亞馬遜或Google勝出。