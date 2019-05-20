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東芝記憶體將購回蘋果等四美企持有的優先股 為IPO鋪路

2019-05-20 22:32經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

東芝記憶體將藉新一輪融資籌集的資金，買回蘋果等美國四家企業持有的優先股。 路...
東芝記憶體將藉新一輪融資籌集的資金，買回蘋果等美國四家企業持有的優先股。 路透
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華爾街日報（WSJ）引述消息來源報導，東芝記憶體（Toshiba Memory）月底左右將以至少40億美元，買回蘋果、戴爾等美國四大企業持有的優先股，藉此調整資本架構，為最快今年底展開的首次公開發行股票（IPO）鋪路。

報導指出，這些美國企業皆為東芝記憶體的大客戶，去年6月幫助由貝恩資本（Bain Capital）領軍的美日韓聯盟，從東芝公司手上買下記憶體部門，阻擋美國威騰（Western Digital）收購，若威騰當時收購東芝記憶體，可能進一步鞏固三星電子在市場的主導地位。

知情人士透露，日本銀行業即將挹注總計1.3兆日圓（118億美元）資金，將幫助東芝記憶體買回美國四家企業持有的優先股。更單純的資本結構有助於東芝記憶體上市，上市後能使這家資本密集的晶片企業透過公募股權獲得資金。

蘋果、戴爾（Dell）、金士頓（Kingston）及希捷（Seagate）四大科技巨擘預定，5月底將以約5,000億日圓（45億美元）出售東芝記憶體的優先股。知情人士透露，這四家企業因這筆投資總計已賺進數億美元。蘋果及金士頓對此不予置評，戴爾和希捷則未回應。

參與計畫的內部人士表示，東芝記憶體預計今年底或明年初在東京證交所上市，IPO的時間點主要根據半導體及上市股票的市場狀況而定。該名人士指出，近來晶片價格重挫，意謂當前不是最適宜的上市時機。

根據注資東芝記憶體的再融資計畫，日本三家主要銀行擬提供1兆日圓貸款，另外國營的日本政策投資銀行（DBJ）將認購價值3,000億日圓優先股，取代現有的銀行貸款以及上述四家美企持有的優先股。

再融資方案並不會改變表決權比重：貝恩資本依舊享有49.9%投票權；東芝公司40.2%；日本光學大廠Hoya則持有剩下9.9%。

東芝IPO

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