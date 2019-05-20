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奧樂齊低價席捲全美 威脅沃爾瑪零售

2019-05-20 16:13台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

全美銷售業受到奧樂齊行銷影響，就連龍頭大廠沃爾瑪都不得不戰戰兢兢以對，跟上他們的...
全美銷售業受到奧樂齊行銷影響，就連龍頭大廠沃爾瑪都不得不戰戰兢兢以對，跟上他們的低價競爭計畫。 台灣醒報（擷自Geograph）
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來自德國的奧樂齊連鎖店（Aldi）最近以低價零售策略席捲全美，讓原本龍頭大廠如沃爾瑪（Walmart）等也只能跟上降價策略應戰。學者指出，奧樂齊行銷法就是盡可能降低銷售成本，並下架賣得差的商品，將省下的成本降到商品售價上，用以吸引一般消費者，達到薄利多銷又能維持商品質量聲譽。

節儉行銷法

根據《CNBC網》報導，外媒專欄日前特別對全美零售業的銷售表現做出評比，營銷專家們發現，全美零售業不分大小，已不約而同加入低價戰爭，向「奧樂齊行銷法」（Aldi Way）看齊。

能吸引到巨頭如沃爾瑪都效仿的奧樂齊行銷法其實不難理解，就是用低價策略，學者指出，奧樂齊行銷就是捨去所有與商品無關的銷售成本，例如奧樂齊商場不會聘請手推車服務員、不花錢打廣告、收銀員人數少，他們將省下來的成本都回饋消費者身上，讓消費者心甘情願配合他們的銷售方式，只要多做一點事就能享受更便宜的價位，對一般人民來說吸引力夠大。

北卡羅萊納營銷學教授吉蘭斯說，奧樂齊行銷就是在不影響商品質量的情況下，盡全力降低哪怕一點點的成本。而這項「節儉行銷法」讓沃爾瑪等大廠都如坐針氈，沃爾瑪經理弗蘭就說過，絕對不敢低估奧樂齊對消費者的吸引力，若沃爾瑪在某種程度上沒跟隨降價策略，消費者死忠度會被搶走。

全球第三大連鎖

據《CNN》報導，奧樂齊行銷其實是源自於一家德國連鎖業者，其德文店名簡稱就是奧樂齊，這家德國連鎖店老闆奉行節儉行銷法，為人低調幾乎不與媒體或廣告打交道，但成功以低價策略創造出市值超過380億美元的超大帝國。

目前奧樂齊帝國的全球年收入估計超過800億美元，更計劃在美國繼續擴張。該公司表示，其目標是到2022年成為全球第三大雜貨連鎖店，僅次於沃爾瑪和克羅格，而奧樂齊帝國被認為以小影響大，徹底改變全美零售業的銷售型態。

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