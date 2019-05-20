依歐盟管制槍枝 六成瑞士選民支持

2019-05-20 15:22 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



瑞士近日通過公投，將依循歐盟的槍枝規範。（photo byProgram Executive Office Soldieron Flickr under C.C. license） 分享 facebook

64%的民眾投票支持瑞士依循歐盟規範進行槍枝管制，外媒指出，瑞士19日通過公投，政府將著手討論使用歐盟規範，限制持有半自動及自動步槍，而瑞士有48%的民眾家中擁有自用步槍為歐洲之最，也因此引發槍枝業者提出抗議。

當局同意循歐盟規範

據《英國廣播公司》報導，儘管瑞士並未加入歐盟，但其國民約有48%擁有自用步槍，為歐洲之最。而在2015年巴黎發生槍擊案後，近年來歐盟積極實行槍枝管制，也擴及參與申根條約的國家，其中也包括瑞士。

目前歐盟的槍枝管制規定，民眾不能持有具連發功能的槍枝，半自動及自動式步槍也被嚴格限制，且槍枝擁有者的名冊將會公布給全歐洲的警方，並嚴格規範槍枝零組件須經由電子化註冊以利追蹤。

對此瑞士當局則表示，即便面對槍枝業者抗議，政府仍將積極落槍枝規範，使槍枝愛好者不得不在意管制法令，也盼民眾能持續支持，讓瑞士能保持申根區的會員權力。

未註冊槍枝成死角

《歐洲新聞網》則指出，目前每100個瑞士人約擁有45.7支槍，在全世界高居第4名，加入槍枝循環利用、販售等因素，估計在瑞士流動的槍枝介於120萬至450萬把。

此外，瑞士在2008年加入申根區時，就被視為全歐洲第一個施行槍枝註冊制的國家，但相對的，在2008年以前的槍枝全部沒有在資料庫中建檔，因此成為管制死角。

意外的是，即使瑞士人民擁有槍枝的比率是全球最高，但鮮少發生街頭駁火案，因槍枝造成的死亡少之又少，據聯合國調查顯示，瑞士因槍枝死亡的比例低到每10萬人不到一人，相較於美國的5人，明顯在槍枝使用上安全許多。【更多精采內容，詳見 】