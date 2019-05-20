形同斷絕生路！美國多家科技業者陸續切斷對華為供貨

2019-05-20 12:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



從晶片製造商到Google等的主要美國科技公司為配合川普政府政策，已陸續中止供應華為的關鍵軟體和零組件供應，使這個中國最大科技公司的生路深受打擊。

據知情人士透露，英特爾、高通、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom Corp.）等晶片製造商都已通知員工，直等到另行通知之前，不會向華為供貨。另外，Google據報導也對華為終止硬體和部分軟體服務。

這些在外界預期中的舉動，形同讓全球最大網絡設備供應商兼第二大智慧手機供應商被廢了武功。上周五，川普政府將這家中國最大科技公司列入黑名單，並威脅要切斷華為製造智慧手機和網路設備所需的美國軟體和半導體的供應。

一旦全面實施，川普政府的行動可能會在全球半導體業引發連鎖反應。英特爾是華為的主要伺服器晶片供應商，高通為華為智慧手機提供處理器和數據晶片，賽靈思賣給用於網絡的可編程晶片，博通是交換晶片的供應商。

Rosenblatt證券分析師Ryan Koontz表示，華為「嚴重依賴美國半導體產品，在關鍵美國零件斷貨的情況下會嚴重癱瘓」，美國的禁令「可能導致中國延後5G網路建設直到禁令解除，這會影響全球許多零組件供應商。」

他認為，在最壞狀況下，若華為電信網路事業經營失利，中國將倒退好幾年，對中國而言，這形同宣戰，「這樣的失敗，對全球電信市場影響深遠。」