全球貿易緊張打擊下 日本第1季GDP意外仍有成長

2019-05-20 08:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本第1季經濟意外保持成長，淨出口轉正，擺脫全球經濟成長走緩，貿易緊張衝擊出口和企業投資等阻力，也減輕日本政府擬於今年10月調升銷售稅的爭議。

內閣府發布國內生產毛額（GDP）數據，第1季與上季比較折算年率之經濟成長率為2.1%，彭博調查分析師意見原估會衰縮0.2%。

相較上季，第1季GDP增長0.5%，彭博調查分析師意見原估是持平。

與上季比較，第1季出口衰減2.4%，但淨出口四季以來首度轉正。企業支出下滑0.3%；分析師原估下滑1.9%。私人消費下滑0.1%；分析師原估下滑0.2%。