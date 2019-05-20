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震撼！ 谷歌終止與華為合作 新手機不能使用Gmail、谷歌地圖

小英喊自製潛艦…卻不知真正弱點在魚雷 迷航脫靶糗事多

震撼！谷歌終止與華為合作 新手機不能使用Gmail、谷歌地圖

2019-05-20 07:47世界日報 綜合報導

路透報導Google暫停與華為業務合作。路透
路透報導Google暫停與華為業務合作。路透
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繼川普政府封殺中國華為之後，傳谷歌 (Google)已中止與華為的業務往來。華為手機在海外市場將大受打擊。華為手機的安卓系統將不能更新，包括 Play 商店、Gmail 等等。

根據路透報導，谷歌已暫停了與華為在轉移專利硬體和軟體上的相關交易，從而影響到華為的海外手機業務。華為據報已失去獲得 Android 更新的資格，不過更嚴重的是以後推出的華為手機將不能使用谷歌服務，包括 Play商店、Gmail 等等。

華為無法為卓更系統更新，也代表華為不能再使用該公司開放原始碼授權以外的所有硬件及軟件產品。不過更嚴重的是以後推出的華為手機將不能使用谷歌服務，包括 Play商店、Gmail 等等。

谷歌對此事 雖暫無回應，華為的手機業務必受嚴重影響。

消息人士還指出，「華為只能使用Android的公開版本，無法獲得Google專有的應用程式以及服務」。路透社分析，這對中國以外的華為的智慧型手機事業是一大打擊，可能令其陷入困境。

美國科技新聞及媒體網站「The Verge」執行編輯博恩（Dieter Bohn）也在推特上表示，Google已經證實，因應美國商務部的新規定，中止和華為的直接業務活動。

谷歌華為

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