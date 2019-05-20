台股ADR上周五全倒 台積電大跌3.1%

2019-05-20 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五全面下跌，跟進台股和美股上周五頹勢。台積電大跌3.1%，較台北交易股票溢價4.6%，預告今天開盤仍有下跌空間。

道瓊工業指數上周五跌98點，跌幅0.4%，收25,764點，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和1%。三大指數一周下來都收黑，道瓊跌0.7%，已連跌四周。標普500和那斯達克各跌0.8%和1.3%，是去年第4季來首見連二周收黑。

受美中貿易戰和美國政府制裁華為的影響，華為在美國的零組件供應商股票繼續下跌，拖累費半指數連兩周跌幅都超過5%。但多位分析師警告，勿低估華為被美國政府列入黑名單的風險，所造成的影響可能波及半導體和科技業以外領域。

台灣加權股價指數上周五下跌90.50點收10,384.11點，台積電跌2.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 64.02 -5.12 65.60 -2.41

友達 AUO 9.54 -1.94 9.61 -0.73

中華電 CHT 111.25 -0.70 111.00 0.22

台積電 TSM 252.62 -3.08 241.50 4.60

聯電 UMC 12.74 -0.49 13.00 -1.99

資料來源：彭博