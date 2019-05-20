今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-20 06:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市上周五（17日）震盪收低，終止一連三日漲勢，貿易戰的最新發展顯示川普政府顯然有意減輕和其他盟國之間的爭端，以便專心對付中國。部分分析師認為，美中貿易爭端歹戲拖棚，美股恐會持續受壓。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●美中復談「變化未決」

美股周五盤中一度收斂跌幅，川普政府宣布對歐盟和日本的汽車、汽車零件關稅延後180天再決定，同時，川普政府也和加拿大及墨西哥就豁免鋼鋁關稅達成協議，為北美新的貿易協定排除最大障礙。

不過，美股周五午後又失陣腳，CNBC引述知情人士報導，由於美中雙方尚未就協商表態，安排下一回合談判的日程仍然「變化未決」。

道瓊工業指數上周五跌98點，跌幅0.4%，收25,764點，標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和1%。三大指數一周下來都收黑，道瓊跌0.7%，已連跌四周。標普500和那斯達克各跌0.8%和1.3%，是去年第4季來首見連二周收黑。

受美中貿易戰和美國政府制裁華為的影響，華為在美國的零組件供應商股票繼續下跌，拖累費半指數連兩周跌幅都超過5%。但多位分析師警告，勿低估華為被美國政府列入黑名單的風險，所造成的影響可能波及半導體和科技業以外領域。

儘管美股近日跌多漲少，距歷史新高仍只有4.3%之遙。投資人寄望下個月美中領導人都將赴日本參加G20峰會，屆時兩人可安排另一場川習會。

●華為爭議

美國商務部上周已形同禁止華為採購美國製的零件與零組件，但發言人也表示，正考慮核發有效期達90天的臨時許可證，以「避免中斷現有的網路運作和設備」。若最後決定核發許可證，將於聯邦公報公告，但美國供應商若想跟華為有新的生意往來，須另外提出申請，且「極難」獲准。

華為總裁任正非接受日經新聞訪問時表示，禁令只會使華為年營收成長減慢至低於20%，影響有限，且已做好準備，美國不賣晶片也「沒關係」（fine）。他也強調，華為不會像中興通訊一樣，任由美國更換管理層。

任正非接受日經新聞採訪時，首度就美國禁售華為零件及技術作出回應。他說，美國禁令對華為營運的衝擊有限，透露這禁令可能使華為年營收成長率降至低於20%，但對華為的長期展望表達信心。2014至2018年間，華為銷售收入的複合年均增長率為26%。

任正非表示，美國「不出售（晶片予華為）亦可，我們已做好準備。」他說，會透過海思半導體等設計公司，繼續自我研發必要的零件及技術。

●澳洲執政聯盟保住江山

澳幣勁升，執政聯盟在周末大選勝過在野黨，可望保住政權，令各界大感意外。

澳幣兌美元最多升值1%，各界原本都以為澳洲即將變天，工黨可望於在野六年後重新執政。雪梨時間今天上午7:52報69.02美分，升幅為0.5%。

華爾街日報報導，這場選舉之所以出現意料之外的結果，主要是礦業重鎮區域的選民，在投票時棄工黨而去。中間偏左的工黨選舉時以氣候變遷為政見主軸，承諾為可再生能源訂定雄心勃勃的目標；自由黨則表示，他們不會為了改善空氣品質，拿燃煤支撐的經濟健康當賭注。

●穆迪可望保住政權

出口民調顯示，穆迪的印度人民黨（BJP）和聯盟將在長達六周的國會選舉中守住多數席次，莫迪也可望保住總理職位。美國銀行預測，印度股匯債市今天開盤看漲。

●沙國和OPEC有意全年維持限產