低油價有夠傷！沙國鬧錢荒 開徵電子菸與含糖飲料稅

2019-05-19 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



為減少低油價造成的預算赤字，沙烏地阿拉伯自18日起對電子菸以及含糖飲料課稅，該國天課暨稅務總局（GAZT）表示，將對電子菸及使用電子菸的產品課徵100%的稅，含糖飲料則課徵50%的稅。