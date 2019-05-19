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低油價有夠傷！沙國鬧錢荒 開徵電子菸與含糖飲料稅

2019-05-19 22:02聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

為減少低油價造成的預算赤字，沙烏地阿拉伯自18日起對電子菸以及含糖飲料課稅，該國天課暨稅務總局（GAZT）表示，將對電子菸及使用電子菸的產品課徵100%的稅，含糖飲料則課徵50%的稅。

去年1月，沙國實施5%增值稅來改善石油以外的稅收情形，但國際貨幣基金（IMF）上周表示，該增值稅率低於全球標準，建議沙國政府應調升稅率。

圖為沙國首都利雅德金融區外觀。路透
圖為沙國首都利雅德金融區外觀。路透
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