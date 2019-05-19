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吉他手轉行攻作曲 他配樂的電玩營收都超過200億元

2019-05-19 15:20聯合報 記者季晶晶╱即時報導

出生澳洲新堡的音樂人亞當伯吉斯（Adam Burgess）曾經夢想以吉他手身分走紅音樂圈，如今在電玩業站穩腳跟：他自2015年投效美國加州暴雪娛樂公司（Blizzard Entertainment）以來，專為該公司旗下線上遊戲創作音樂，其中包括知名的《魔獸世界》（World of Warcraft）、《暴雪英霸》，以及最近的《鬥線特攻》（Overwatch）等。上述電玩遊戲創造的營收各自都已經超過10億澳元（約台幣215億元）。

伯吉斯解釋《鬥線特攻》是多人競賽射擊遊戲，但和其他射擊遊戲有截然不同的美學。他說：「很振奮人心、英勇壯闊又所向無敵，所以我們在編寫音樂時會鋪陳這種感覺。」

澳洲娛樂市場裡的電玩產業欣欣向榮，年營收超過30億澳元，儘管規模不如海外。

澳洲著作權集體管理組織APRA經理莫洛（Greg Morrow）指出，「由於人口的關係，國內作家僅少數有限的人在做電玩工作。但這個領域正在成長，我們也希望未來繼續成長。」澳洲互動式愛情遊戲《佛羅倫斯》就找到駐倫敦的澳洲作曲家潘金（Kevin Penin）寫配樂。

伯吉斯2011年自新堡大學音樂學院畢業，即進入位於美國麻塞諸塞州波士頓的伯克利音樂學院深造。他在那裡發現自己熱愛作曲，放下了吉他，開始鑽研鍵盤，後來先後進電影和電玩領域找工作。

他開玩笑解釋自己為何「轉行」：「我在成長過程非常迷戀吉他，想盡力做最好的吉他手。然後我到了伯克利，發現在我感興趣的領域，每個人都比我厲害。」

他在學校修了一堂改編音樂的課程，慢慢展現出天份，後來「開始創作自己的旋律與和聲，這才有了新發現」。

伯吉斯仍然沒放棄現場演奏，每年11月，他都會到加州參加電玩年度盛會暴雪遊戲嘉年華（Blizzcon convention），為粉絲表演。他說：「有2萬或3萬粉絲前來。這麼多人來看現場演出，其實很震撼。」

伯吉斯的澳洲同行瓦林（Maize Wallin ）認為，遊戲和電玩是想找到聽眾並與之互動的音樂家可以利用的最新媒介，一些音樂家也為虛擬實境和擴充實境遊戲寫配樂。

澳洲音樂人亞當伯吉斯曾夢想當吉他手，現在改行為電玩作曲。暴雪娛樂公司提供
澳洲音樂人亞當伯吉斯曾夢想當吉他手，現在改行為電玩作曲。暴雪娛樂公司提供
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伯吉斯仍然沒放棄現場演奏。截自YouTube
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澳洲暴雪

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