陌生人幫拍照發推特 沒手機的愛爾蘭大叔1小時內被認出

2019-05-18 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



這是一個網路力量無遠弗屆的故事。

24歲美國女子克莉絲汀娜•波涅洛（Christina Boniello）本月初在紐約時報廣場遇到素味平生的3個愛爾蘭大叔，去紐約觀光的大叔們拜託她幫忙拍照，但是，是用波涅洛的手機。

大叔說他們沒有智慧手機也沒有相機，拍下的照片要怎麼拿？大叔們饒富禪意地說：「妳來拍照吧，總有一天我們會拿到它的。」

波涅洛12日將這張照片上傳到自己的推特帳號，解釋這段奇遇並說：「如果剛好有人認識他們，照片在這兒。」

她說，原本不預期能找到影中人，沒想到不到一小時，愛爾蘭的推特網友就肉搜到三位大叔的身分，他們是提格（Sean Tighe）、華德隆（Bernie Waldron）和狄瓦尼（John Devanney）。

波涅洛當天再度推文，表示已透過網友的幫忙聯絡到三位大叔，「我找到他們並聊了一會兒，他們很可愛。」她也說，對社群媒體的力量感到吃驚，但很高興。