親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陌生人幫拍照發推特 沒手機的愛爾蘭大叔1小時內被認出

2019-05-18 23:25聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

這是一個網路力量無遠弗屆的故事。

24歲美國女子克莉絲汀娜•波涅洛（Christina Boniello）本月初在紐約時報廣場遇到素味平生的3個愛爾蘭大叔，去紐約觀光的大叔們拜託她幫忙拍照，但是，是用波涅洛的手機。

大叔說他們沒有智慧手機也沒有相機，拍下的照片要怎麼拿？大叔們饒富禪意地說：「妳來拍照吧，總有一天我們會拿到它的。」

波涅洛12日將這張照片上傳到自己的推特帳號，解釋這段奇遇並說：「如果剛好有人認識他們，照片在這兒。」

她說，原本不預期能找到影中人，沒想到不到一小時，愛爾蘭的推特網友就肉搜到三位大叔的身分，他們是提格（Sean Tighe）、華德隆（Bernie Waldron）和狄瓦尼（John Devanney）。

波涅洛當天再度推文，表示已透過網友的幫忙聯絡到三位大叔，「我找到他們並聊了一會兒，他們很可愛。」她也說，對社群媒體的力量感到吃驚，但很高興。

這則尋人推文被轉推近6000次，網友紛紛稱讚是個溫馨的故事。也有網友笑說：「所謂的『六度分隔』理論（Six Degrees of Separation），在愛爾蘭只有兩度。」形容愛爾蘭人際網絡的緊密。

3名愛爾蘭大叔到美國紐約旅遊，拜託剛好經過的波涅洛拍照。（取自推特）
3名愛爾蘭大叔到美國紐約旅遊，拜託剛好經過的波涅洛拍照。（取自推特）
分享

愛爾蘭紐約時報

相關新聞

華為拚科技自立 英媒：幾年內華為零附件難被陸貨替代

2019-05-18 17:08

分析：美對華為開刀 發動與中國新冷戰

2019-05-18 16:10

咖啡族小確幸！印尼咖啡豆豐收 咖啡可望降價

2019-05-18 15:12

過去一周市場回顧

2019-05-18 14:41

紐國銀行轉型 向「支票」說No

2019-05-18 14:40

星巴克在陸勁敵 瑞幸咖啡赴美掛牌大漲

2019-05-18 14:39

歐日車加稅美延半年 加墨鋼鋁稅也撤銷

2019-05-18 13:30

夕陽科技！紐西蘭Kiwibank淘汰支票

2019-05-18 11:37

美加聯合聲明 撤銷課徵鋼鋁關稅措施

2019-05-18 03:48

化敵為友 Sony微軟合攻雲端遊戲

2019-05-18 01:34

亞馬遜注資英送餐新創

2019-05-18 01:34

應材本季財測優預期

2019-05-18 01:34

歐核心CPI攀兩年高點

2019-05-18 01:33

鐵礦砂價一度飆破100美元

2019-05-18 01:33

華為供應鏈 日憂企業受影響

2019-05-18 00:22

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44

卡華為 日韓電子廠也難倖免

2019-05-17 23:35

新興國FDI 跌至20年新低

2019-05-17 23:33

三大利空 南韓股市低迷

2019-05-17 23:31

德股成關稅戰避風港

2019-05-17 23:24

星國非石油出口再重挫

2019-05-17 23:24

顯卡廠Q2業績 有望向上

2019-05-17 23:21

輝達Q1報喜 獲利優於預期

2019-05-17 23:21

G20峰會 川習可望碰面

2019-05-14 00:44

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 09:38

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-13 09:01

彭博資訊專欄／川普制裁伊朗 沙國坐收漁利

2019-05-13 00:35

大師觀點／公共選項…拉中產階級一把

2019-05-11 23:27

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10
看更多

熱門文章

貝聿銘經典無數 這2棟建築 卻讓他痛一輩子

2019-05-18 09:00

發現老公在外偷吃 和媽媽吐苦水才驚覺她是「女主角」

2019-05-18 10:50

川普賣權係金吔！他無法容忍美股因貿易戰跌逾4%

2019-05-18 19:33

影／義餐廳再傳坑殺遊客 3杯咖啡2個漢堡要近3千元

2019-05-18 14:00

美國可能暫時放寬美企與華為交易限制 寬限期90天

2019-05-18 08:22

陸客狂挖日本牡蠣… 滿地都是殼讓居民怒了

2019-05-18 08:47

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 10:19

爆冷門 澳洲總理宣布勝選

2019-05-18 22:10

陸方強硬 貿易戰難降溫

2019-05-18 01:09

咖啡族小確幸！印尼咖啡豆豐收 咖啡可望降價

2019-05-18 15:12

貿易戰再拖下去 業界：美國黃豆恐永遠失去中國市占

2019-05-18 22:42

波蘭千人吃蕉在抗議什麼？我們與波蘭香蕉的距離

2019-05-18 14:59

美加聯合聲明 撤銷課徵鋼鋁關稅措施

2019-05-18 03:48

中美貿易戰效應 央視改播3抗美援朝片

2019-05-18 10:25

表情包「不爽貓」病逝 七年來為主人大賺31億元

2019-05-18 13:11

意外失利 澳洲勞工黨黨魁承認敗選

2019-05-18 21:56

玩咖男友床伴數字驚人 辯「天性使然」叫女友別學

2019-05-18 11:39

川普擬加徵進口車關稅 豐田汽車罕見聲明表不滿

2019-05-18 13:45

貝聿銘當年沒去英國留學改去美國 全是因為「他」

2019-05-18 21:13

華為拚科技自立 英媒：幾年內華為零附件難被陸貨替代

2019-05-18 17:08

出乎意料！澳洲初步計票結果 與選前民調相反

2019-05-18 18:24

分析：美對華為開刀 發動與中國新冷戰

2019-05-18 16:10

鐵票生鏽！澳洲前總理艾伯特 丟掉24年地盤

2019-05-18 18:56

美中貿易戰致生產基地移動 謝金河：越南受益最大

2019-05-18 08:10

泰國新生兒遭小媽媽遺棄 黑狗救嬰成英雄

2019-05-18 18:34

奇蹟！2歲男童獨困山中3天獲救 無外傷僅輕微脫水

2019-05-18 12:26

澳洲大選今投票 連28年成長的最成功經濟體將向左轉

2019-05-18 10:43

澳洲大選出口民調 勞工黨小勝

2019-05-18 17:44

澳洲大選 華裔女眾議員上演台港大戰

2019-05-18 13:23

美擬暫時放寬華為封殺令 交易寬限期90天

2019-05-18 13:34

陌生人幫拍照發推特 沒手機的愛爾蘭大叔1小時內被認出

2019-05-18 23:25

女大生上傳畢業照 獲7萬個讚

2019-05-18 14:50

影／美大學入學考SAT傳重大變革 新增「逆境分數」

2019-05-18 17:57

「從破爛到富豪」移民故事 貝佐斯影片向古巴父親致敬

2019-05-18 15:34

在家當花農！ 遠端遙控智慧農場

2019-05-18 13:31

澳洲執政聯盟很可能保住政權 但未必單獨過半

2019-05-18 20:13

澳洲民主香腸是什麼？ 能吃嗎？

2019-05-18 11:15

憂慮美中貿易戰加劇 美股收黑

2019-05-18 05:38

川普態度軟化 抹去美伊戰雲

2019-05-18 13:42

貝聿銘與香港中銀的三代三地情緣

2019-05-18 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top