貝聿銘當年沒去英國留學改去美國 全是因為他

2019-05-18 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



日前辭世的華裔美籍建築大師貝聿銘留學美國，先後在麻省理工學院及哈佛大學深造的故事，為人所津津樂道。不過，他的父親貝祖詒1935年原本打算送他去英國留學，當年18歲的貝聿銘因為超迷好萊塢影歌雙棲巨星平克勞斯貝（Bing Crosby），央求改去美國。假如貝聿銘當年去英國留學，恐怕又是另一段段故事了。