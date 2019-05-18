親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

鴻海帶頭加薪解決低薪？郭台銘這麼回應

貝聿銘當年沒去英國留學改去美國 全是因為他

2019-05-18 21:13聯合報 記者張佑生╱即時報導

日前辭世的華裔美籍建築大師貝聿銘留學美國，先後在麻省理工學院及哈佛大學深造的故事，為人所津津樂道。不過，他的父親貝祖詒1935年原本打算送他去英國留學，當年18歲的貝聿銘因為超迷好萊塢影歌雙棲巨星平克勞斯貝（Bing Crosby），央求改去美國。假如貝聿銘當年去英國留學，恐怕又是另一段段故事了。

貝聿銘曾說，美國大學的校園生活對他來說很有趣很好玩：「我想要像平克勞斯貝電影中的人物那樣感受生活。」

國際知名建築大師貝聿銘16日去世，享壽102歲。圖為貝聿銘1989年3月29日攝...
國際知名建築大師貝聿銘16日去世，享壽102歲。圖為貝聿銘1989年3月29日攝於他最知名作品之一的羅浮宮玻璃金字塔前。（美聯社）
分享
平克勞斯貝是一代影歌雙棲巨星。美聯社
平克勞斯貝是一代影歌雙棲巨星。美聯社
分享

貝聿銘英國哈佛大學

相關新聞

華為拚科技自立 英媒：幾年內華為零附件難被陸貨替代

2019-05-18 17:08

分析：美對華為開刀 發動與中國新冷戰

2019-05-18 16:10

咖啡族小確幸！印尼咖啡豆豐收 咖啡可望降價

2019-05-18 15:12

過去一周市場回顧

2019-05-18 14:41

紐國銀行轉型 向「支票」說No

2019-05-18 14:40

星巴克在陸勁敵 瑞幸咖啡赴美掛牌大漲

2019-05-18 14:39

歐日車加稅美延半年 加墨鋼鋁稅也撤銷

2019-05-18 13:30

夕陽科技！紐西蘭Kiwibank淘汰支票

2019-05-18 11:37

美加聯合聲明 撤銷課徵鋼鋁關稅措施

2019-05-18 03:48

化敵為友 Sony微軟合攻雲端遊戲

2019-05-18 01:34

亞馬遜注資英送餐新創

2019-05-18 01:34

應材本季財測優預期

2019-05-18 01:34

歐核心CPI攀兩年高點

2019-05-18 01:33

鐵礦砂價一度飆破100美元

2019-05-18 01:33

華為供應鏈 日憂企業受影響

2019-05-18 00:22

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44

卡華為 日韓電子廠也難倖免

2019-05-17 23:35

新興國FDI 跌至20年新低

2019-05-17 23:33

三大利空 南韓股市低迷

2019-05-17 23:31

德股成關稅戰避風港

2019-05-17 23:24

星國非石油出口再重挫

2019-05-17 23:24

顯卡廠Q2業績 有望向上

2019-05-17 23:21

輝達Q1報喜 獲利優於預期

2019-05-17 23:21

美股連漲但美中貿易仍緊張 亞股走勢分歧

2019-05-17 22:13

思科上季獲利靚 本季更好

2019-05-17 01:53

首架空中小黃完成測試

2019-05-17 01:53

WeWork還在賠錢 IPO受考驗

2019-05-17 01:53

火燒車效應 特斯拉將更新軟體

2019-05-17 01:53

OPEC+會議 聚焦伊朗危機

2019-05-17 01:53

波克夏敲進亞馬遜股

2019-05-17 01:53

星馬菲泰ETF大失血

2019-05-17 01:53

印尼砸4,000億美元衝基建

2019-05-17 01:53

沃爾瑪、梅西 銷售報喜

2019-05-17 01:53

金銀期市降低交易速度

2019-05-17 01:53

G20峰會 川習可望碰面

2019-05-14 00:44

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 09:38

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-13 09:01

彭博資訊專欄／川普制裁伊朗 沙國坐收漁利

2019-05-13 00:35

大師觀點／公共選項…拉中產階級一把

2019-05-11 23:27
看更多

熱門文章

貝聿銘經典無數 這2棟建築 卻讓他痛一輩子

2019-05-18 09:00

發現老公在外偷吃 和媽媽吐苦水才驚覺她是「女主角」

2019-05-18 10:50

美國可能暫時放寬美企與華為交易限制 寬限期90天

2019-05-18 08:22

陸客狂挖日本牡蠣… 滿地都是殼讓居民怒了

2019-05-18 08:47

不顧非洲豬瘟！陸取消3247噸美豬訂單

2019-05-17 23:58

為何川普突然淡化對伊朗軍事威脅？美媒指跟這承諾有關

2019-05-17 23:22

川普賣權係金吔！他無法容忍美股因貿易戰跌逾4%

2019-05-18 19:33

影／義餐廳再傳坑殺遊客 3杯咖啡2個漢堡要近3千元

2019-05-18 14:00

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 10:19

兩大黨砲口一致 美已無親中派

2019-05-17 23:40

陸方強硬 貿易戰難降溫

2019-05-18 01:09

咖啡族小確幸！印尼咖啡豆豐收 咖啡可望降價

2019-05-18 15:12

波蘭千人吃蕉在抗議什麼？我們與波蘭香蕉的距離

2019-05-18 14:59

美加聯合聲明 撤銷課徵鋼鋁關稅措施

2019-05-18 03:48

是否對汽車和零件加徵關稅 川普將延後180天決定

2019-05-17 22:28

中美貿易戰效應 央視改播3抗美援朝片

2019-05-18 10:25

WSJ：封殺令反傷美半導體

2019-05-17 23:30

表情包「不爽貓」病逝 七年來為主人大賺31億元

2019-05-18 13:11

海思備胎計畫 拚科技自立

2019-05-17 23:36

玩咖男友床伴數字驚人 辯「天性使然」叫女友別學

2019-05-18 11:39

日本整容老江湖挑戰明星臉 整完石原聰美再變廣瀨鈴

2019-05-17 21:44

川普擬加徵進口車關稅 豐田汽車罕見聲明表不滿

2019-05-18 13:45

分析：美對華為開刀 發動與中國新冷戰

2019-05-18 16:10

美中貿易戰致生產基地移動 謝金河：越南受益最大

2019-05-18 08:10

出乎意料！澳洲初步計票結果 與選前民調相反

2019-05-18 18:24

華為拚科技自立 英媒：幾年內華為零附件難被陸貨替代

2019-05-18 17:08

奇蹟！2歲男童獨困山中3天獲救 無外傷僅輕微脫水

2019-05-18 12:26

鐵票生鏽！澳洲前總理艾伯特 丟掉24年地盤

2019-05-18 18:56

泰國新生兒遭小媽媽遺棄 黑狗救嬰成英雄

2019-05-18 18:34

澳洲大選今投票 連28年成長的最成功經濟體將向左轉

2019-05-18 10:43

川普軟化尋對話 抹去美伊戰雲

2019-05-17 23:44

澳洲大選出口民調 勞工黨小勝

2019-05-18 17:44

建築大師貝聿銘102歲辭世 經典作遍布全球

2019-05-17 23:51

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44

美擬暫時放寬華為封殺令 交易寬限期90天

2019-05-18 13:34

伊朗欲挽救核協議 稱中俄為朋友籲採取具體行動

2019-05-17 22:09

在家當花農！ 遠端遙控智慧農場

2019-05-18 13:31

東海路思義教堂 國定古蹟設計鬧雙包

2019-05-17 23:55

澳洲大選拉鋸 華裔扮關鍵少數

2019-05-17 23:49

憂慮美中貿易戰加劇 美股收黑

2019-05-18 05:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top