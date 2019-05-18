川普賣權係金吔！他無法容忍美股因貿易戰跌逾4%

2019-05-18 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



每逢美國股市大跌，投資人就一窩蜂逢低買進，可能不是盲從，而是他們心知肚明股價若「塌下來總有高個子頂著」，因為在美中貿易戰打得正熱時，美國高層無法坐視美股直直落。

摩根大通計量分析師柯拉諾維奇（Marko Kolanovic）表示，他觀察美國政府的行動後發現，每當標普500股價指數變動約莫超過100點時，官員針對貿易戰發言的語氣和情緒就會起變化。他預期，倘若貿易緊張又在華爾街掀起驚濤駭浪，最快出手救市的將不是聯準會（Fed）主席鮑爾，而是美國總統川普。

彭博資訊報導，這位發言備受市場矚目的策略師在16日發布的研究報告中寫道：「我們認為，『川普賣權』（Trump put）的價外（out of the money）幅度在3%-4%，且啟動時間會比『Fed賣權』（Fed put）早很多，後者的價外幅度可能在10%-15%。」

換句話說，柯拉諾維奇認為，川普無法容忍美股因貿易戰因素而下跌超過4%；一旦跌到那種幅度，就會觸發「川普賣權」——意指川普會出手撐盤，避免股市跌得太重。相形之下，觸動「Fed賣權」的門檻較高。

過去一周來，美股先是在周初大跌，但隨後迅速回穩。標普500指數周一（13日）重挫2.5%，反映投資人察覺美中貿易戰不會平息，但接下來數日美股持續收復失土，全周標普500只小跌0.8%至2,859.53點，道瓊工業指數全周跌0.7%至25,764點。

從這一周來美股跌勢趨緩，可見「川普賣權」發威的痕跡：川普釋出一些與中國無關的貿易好消息，藉此安撫市場緊張情緒。例如，川普政府日前表示，計劃取消對墨西哥和加拿大的鋼、鋁關稅，並宣布對歐、日等國汽車與零件進口課懲罰性關稅的計畫將延緩180天。

此外，投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）也在MarketWatch網站撰文表示，川普在美股下跌時釋出利多撐起盤勢，時機拿捏得十分精準，而且正中靶心。

艾羅拉舉例說，川普宣布延緩對進口車與零件加徵關稅後，觸動美股勁揚，甚至帶動對中國曝險可觀的個股大漲，例如蘋果，以及美光、英特爾、超微等半導體股

艾羅拉表示，這證明所謂「川普賣權」並非市場一廂情願的想望，而是真的存在。