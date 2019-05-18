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美中復談遙遙無期 美股止跌要寄望下個月川習會？

2019-05-18 17:29經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周五中斷一連三日漲勢，美中之間尚無復談跡象，貿易協議遙遙無期。部分分析師認為，美中貿易爭端歹戲拖棚，美股恐會持續受壓。

道瓊工業指數周五下跌98.68點，跌幅0.4%，收25,764.00點。標普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.6%和1%。

美股三大指數一周下來都收黑，道瓊工業指數周線跌0.7%，已連跌四周。標普500指數和那斯達克各跌0.8%和1.3%，是去年第4季以來首見連二周收黑。

美中貿易談判本月觸礁，美國於10日對2,000億美元的中國產品調漲關稅，由10%增為25%，兩國之間貿易齟齬再度加深，原指望雙方不久可望解決爭議的投資人頓時幻滅。

Girard投資總監查布（Timothy Chubb）說：「投資人想了解美中貿易衝突走向，實在是很大的考驗，有太多混亂，此時此刻很多投資人寧可按兵不動，或是考慮獲利了結，或是調整部位，但都沒有明確朝一個方向布局。」

儘管美股近日跌多漲少，距歷史新高仍只有4.3%之遙。投資人寄望下個月美國總統川普和中國國家主席習近平都將在日本參加二十國集團（G-20）高峰會，屆時兩人可安排另一場川習會。

美股周五早盤一度收斂跌幅，川普政府宣布對歐盟和日本的汽車關稅延後180天才決定，同時，川普政府也和加拿大及墨西哥就終止課徵鋼鋁關稅達成協議，為排除北美新的貿易協定排除最大障礙。

Circle Squared另類投資公司執行長席卡（Jeff Sica）說：「美方對汽車關稅給予彈性是很重要的，因為市場想藉此判斷雙方是否採取強硬路線。部分投資人認為這次讓步打破了僵局。」

不過，美股周五午後又失陣腳，CNBC引述知情人士報導，由於美中雙方尚未就協商表態，安排下一回合談判的日程仍然「變化未決」。

投資人寄望下個月可安排一場川習會。美聯社
投資人寄望下個月可安排一場川習會。美聯社
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