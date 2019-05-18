親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

旅行業者爆料：遠航停飛航線下周擴大到日、韓

咖啡族小確幸！印尼咖啡豆豐收 咖啡可望降價

2019-05-18 15:12聯合報 記者田思怡╱即時報導

印尼是全球羅巴斯塔（robusta）咖啡豆第三大產地，雀巢等即溶咖啡廠商偏好這種咖啡豆，印尼今年的產量可望達到四年來最高，全球咖啡供應大增，愛喝咖啡的消費者也可望喝到較便宜的咖啡。

印尼咖啡農未來幾個月可望收成1150萬袋，或69萬公噸的咖啡豆，較去年增加逾5%。

印尼咖啡出口商協會會長蘇甘地（Hutama Sugandhi）表示：「天氣有益於咖啡果實的發育。」

他說，去年雨量適中，咖啡樹獲得充足的水分，能生產高品質的豆子。咖啡豆從四月開始收成，六月或七月達到高峰。

蘇門答臘島南部的楠榜省（Lampung）、明古魯省（Bengkulu）和南蘇門答臘省（South Sumatra）是羅巴斯塔咖啡豆主要產區，生產印尼75%的羅巴斯塔豆。此區的咖啡豆從楠榜省的班讓港（Penjang）輸往國外。

印尼阿拉比卡（arabica）咖啡豆的產地大部分在蘇門答臘島北部和爪哇島。

蘇門答臘島南部的羅巴斯塔豆三大產地有「咖啡金三角」（Golden Coffee Triangle）之稱，這一帶的咖啡農已收成了大約20%的豆子。供應量提高已使得外銷等級的羅巴斯塔豆本周的價格較一個月前降低5%，降至每公噸1540美元。

咖啡農趕在下月的伊斯蘭重要節日前出售咖啡豆，本周一（13日）運送到班讓港的咖啡豆是一周前的一倍多，達到5000公噸。

咖啡交易商索伊斯洛（Moelyono Soesilo）說：「儘管價格變低了，咖啡農仍釋出剛收成的豆子，因為他們需要錢為下月的齋月和開齋節做準備。」

咖啡豆的全球供應量增加，使得價格受到壓抑，烘焙商成本降低。阿拉比卡豆在紐約的期貨交易本月降至每磅88美分，為2005年以來最低價。羅巴斯塔豆在倫敦的期貨價格也跌到每公噸1290美元，為九年來最低。七月交貨的羅巴斯塔豆本周五的價格下跌了1.1％，跌至每公噸1321美元。　

印尼咖啡豆今年豐收，消費者可望喝到較便宜的咖啡。圖為大陸杭州一家咖啡店店主正在手...
印尼咖啡豆今年豐收，消費者可望喝到較便宜的咖啡。圖為大陸杭州一家咖啡店店主正在手沖咖啡。新華社
分享
印尼西爪哇省一個咖啡莊園內9日剛收成的阿拉比卡咖啡果實。路透
印尼西爪哇省一個咖啡莊園內9日剛收成的阿拉比卡咖啡果實。路透
分享

咖啡印尼

相關新聞

過去一周市場回顧

2019-05-18 14:41

紐國銀行轉型 向「支票」說No

2019-05-18 14:40

星巴克在陸勁敵 瑞幸咖啡赴美掛牌大漲

2019-05-18 14:39

歐日車加稅美延半年 加墨鋼鋁稅也撤銷

2019-05-18 13:30

夕陽科技！紐西蘭Kiwibank淘汰支票

2019-05-18 11:37

美加聯合聲明 撤銷課徵鋼鋁關稅措施

2019-05-18 03:48

化敵為友 Sony微軟合攻雲端遊戲

2019-05-18 01:34

亞馬遜注資英送餐新創

2019-05-18 01:34

應材本季財測優預期

2019-05-18 01:34

歐核心CPI攀兩年高點

2019-05-18 01:33

鐵礦砂價一度飆破100美元

2019-05-18 01:33

華為供應鏈 日憂企業受影響

2019-05-18 00:22

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44

卡華為 日韓電子廠也難倖免

2019-05-17 23:35

新興國FDI 跌至20年新低

2019-05-17 23:33

三大利空 南韓股市低迷

2019-05-17 23:31

德股成關稅戰避風港

2019-05-17 23:24

星國非石油出口再重挫

2019-05-17 23:24

顯卡廠Q2業績 有望向上

2019-05-17 23:21

輝達Q1報喜 獲利優於預期

2019-05-17 23:21

美股連漲但美中貿易仍緊張 亞股走勢分歧

2019-05-17 22:13

比特幣一度重挫20% 跌破6,200美元

2019-05-17 15:08

舊金山遊民以兩位數速率成長

2019-05-17 13:59

思科上季獲利靚 本季更好

2019-05-17 01:53

首架空中小黃完成測試

2019-05-17 01:53

WeWork還在賠錢 IPO受考驗

2019-05-17 01:53

火燒車效應 特斯拉將更新軟體

2019-05-17 01:53

OPEC+會議 聚焦伊朗危機

2019-05-17 01:53

波克夏敲進亞馬遜股

2019-05-17 01:53

星馬菲泰ETF大失血

2019-05-17 01:53

印尼砸4,000億美元衝基建

2019-05-17 01:53

沃爾瑪、梅西 銷售報喜

2019-05-17 01:53

金銀期市降低交易速度

2019-05-17 01:53

G20峰會 川習可望碰面

2019-05-14 00:44

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 09:38

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-13 09:01

彭博資訊專欄／川普制裁伊朗 沙國坐收漁利

2019-05-13 00:35

大師觀點／公共選項…拉中產階級一把

2019-05-11 23:27

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13
看更多

熱門文章

貝聿銘經典無數 這2棟建築 卻讓他痛一輩子

2019-05-18 09:00

誤食罕見毒物 女子離奇「頭部爆炸」身亡

2019-05-17 20:50

發現老公在外偷吃 和媽媽吐苦水才驚覺她是「女主角」

2019-05-18 10:50

影／空拍「歐洲之眼」 宛如童話故事中的湖中島

2019-05-17 17:57

陸客狂挖日本牡蠣… 滿地都是殼讓居民怒了

2019-05-18 08:47

美國可能暫時放寬美企與華為交易限制 寬限期90天

2019-05-18 08:22

為何川普突然淡化對伊朗軍事威脅？美媒指跟這承諾有關

2019-05-17 23:22

不顧非洲豬瘟！陸取消3247噸美豬訂單

2019-05-17 23:58

川普新政 台灣移民：妹妹移民希望破滅

2019-05-17 18:21

海洋浩劫？無人島一年飄進4億個垃圾、重達238噸

2019-05-17 18:10

兩大黨砲口一致 美已無親中派

2019-05-17 23:40

陸方強硬 貿易戰難降溫

2019-05-18 01:09

貝聿銘設計甘迺迪圖書館 背後有另一段緣分

2019-05-17 18:20

是否對汽車和零件加徵關稅 川普將延後180天決定

2019-05-17 22:28

美加聯合聲明 撤銷課徵鋼鋁關稅措施

2019-05-18 03:48

WSJ：封殺令反傷美半導體

2019-05-17 23:30

影／德州蓄水壩潰堤、湖泊流乾 監視器畫面曝光

2019-05-18 10:19

日本整容老江湖挑戰明星臉 整完石原聰美再變廣瀨鈴

2019-05-17 21:44

海思備胎計畫 拚科技自立

2019-05-17 23:36

玩咖男友床伴數字驚人 辯「天性使然」叫女友別學

2019-05-18 11:39

表情包「不爽貓」病逝 七年來為主人大賺31億元

2019-05-18 13:11

中美貿易戰效應 央視改播3抗美援朝片

2019-05-18 10:25

美中貿易戰致生產基地移動 謝金河：越南受益最大

2019-05-18 08:10

影／義餐廳再傳坑殺遊客 3杯咖啡2個漢堡要近3千元

2019-05-18 14:00

4歲越華男孩 加州屋崙看牙醫竟喪命

2019-05-17 18:24

北韓遭逢大旱 官媒：逾百年來最嚴重旱災

2019-05-17 20:06

川普擬加徵進口車關稅 豐田汽車罕見聲明表不滿

2019-05-18 13:45

澳洲大選今投票 連28年成長的最成功經濟體將向左轉

2019-05-18 10:43

川普軟化尋對話 抹去美伊戰雲

2019-05-17 23:44

川普移民政策大改革 國會闖關成功機率近乎零

2019-05-17 16:04

奇蹟！2歲男童獨困山中3天獲救 無外傷僅輕微脫水

2019-05-18 12:26

建築大師貝聿銘102歲辭世 經典作遍布全球

2019-05-17 23:51

波蘭千人吃蕉在抗議什麼？我們與波蘭香蕉的距離

2019-05-18 14:59

想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44

運飛彈上小艇照片 引爆美伊對立

2019-05-17 18:23

伊朗欲挽救核協議 稱中俄為朋友籲採取具體行動

2019-05-17 22:09

憂慮美中貿易戰加劇 美股收黑

2019-05-18 05:38

東海路思義教堂 國定古蹟設計鬧雙包

2019-05-17 23:55

澳洲大選拉鋸 華裔扮關鍵少數

2019-05-17 23:49

華為供應鏈 日憂企業受影響

2019-05-18 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top