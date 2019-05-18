咖啡族小確幸！印尼咖啡豆豐收 咖啡可望降價

2019-05-18 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



印尼是全球羅巴斯塔（robusta）咖啡豆第三大產地，雀巢等即溶咖啡廠商偏好這種咖啡豆，印尼今年的產量可望達到四年來最高，全球咖啡供應大增，愛喝咖啡的消費者也可望喝到較便宜的咖啡。

印尼咖啡農未來幾個月可望收成1150萬袋，或69萬公噸的咖啡豆，較去年增加逾5%。

印尼咖啡出口商協會會長蘇甘地（Hutama Sugandhi）表示：「天氣有益於咖啡果實的發育。」

他說，去年雨量適中，咖啡樹獲得充足的水分，能生產高品質的豆子。咖啡豆從四月開始收成，六月或七月達到高峰。

蘇門答臘島南部的楠榜省（Lampung）、明古魯省（Bengkulu）和南蘇門答臘省（South Sumatra）是羅巴斯塔咖啡豆主要產區，生產印尼75%的羅巴斯塔豆。此區的咖啡豆從楠榜省的班讓港（Penjang）輸往國外。

印尼阿拉比卡（arabica）咖啡豆的產地大部分在蘇門答臘島北部和爪哇島。

蘇門答臘島南部的羅巴斯塔豆三大產地有「咖啡金三角」（Golden Coffee Triangle）之稱，這一帶的咖啡農已收成了大約20%的豆子。供應量提高已使得外銷等級的羅巴斯塔豆本周的價格較一個月前降低5%，降至每公噸1540美元。

咖啡農趕在下月的伊斯蘭重要節日前出售咖啡豆，本周一（13日）運送到班讓港的咖啡豆是一周前的一倍多，達到5000公噸。

咖啡交易商索伊斯洛（Moelyono Soesilo）說：「儘管價格變低了，咖啡農仍釋出剛收成的豆子，因為他們需要錢為下月的齋月和開齋節做準備。」