亞馬遜投資Deliveroo用意何在？ 4個理由

2019-05-18 00:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



亞馬遜（Amazon.com）主導英國送餐新創公司Deliveroo新一輪總額5.75億美元募資活動，令人好奇這個美國電子商務巨人究竟在打什麼算盤。

彭博科技專欄作家韋伯（Alex Webb）17日撰文表示，亞馬遜與Deliveroo聯手，比叫車公司Uber與旗下送餐事業Uber Eats的組合更合適也更強大。

韋伯指出，亞馬遜有很多理由相中Deliveroo為合作夥伴。最明顯的原因是：亞馬遜希望擁有自己的 餐飲外送服務。

亞馬遜在倫敦經營的Amazon Restaurants去年結束營運，因為不堪與Deliveroo、Uber Eats和Just Eat的激烈價格戰。但持續在App食物外送服務市場卡位，可掌握一大優勢。在拉丁美洲和印度的類似送餐平台已經把營運觸角延伸到其他領域，像是藥品和生鮮食品外送，而且這種營運模式還能移植到其他地區。這將對亞馬遜構成某種程度的威脅，一大因素是用戶通常使用送餐應用程式（App）的次數更頻繁。

第二個可能的理由是，亞馬遜看上Deliveroo旗下龐大的外送服務員網路。若能確保這些外送員閒閒沒事幹的時間很少或幾乎沒有，這些以成功送達趟數計酬的外送員就能賺進更多收入，也較不可能轉投入對手服務的懷抱。若他們接兩份差事，既為亞馬遜Prime Now送貨（標榜兩小時送達），也為Deliveroo送餐，就可能降低沒事可做的時間。

三，Deliveroo進軍所謂「黑隱廚房」（dark kitchens）外送市場，可能有助於擴充亞馬遜的物流系統。這些設施並沒有餐廳門面，通常只在貨櫃屋或其他租金便宜的地點製作外賣食物，或許可充當亞馬遜最後一哩的訂單履行中心。