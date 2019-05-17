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想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

英媒BBC報導，英國政府16日宣布，國際旅客將不用再填寫入境卡（landing card），預計20日上路。依據英國現行規定，非歐洲經濟區（EEA）的旅客在抵達英國前須填寫入境卡，搭乘飛機或船的旅客都須填寫。

英國邊境署（Border Force）表示，這有助應付旅客人數持續成長所帶來的挑戰。訪英旅客每年填寫的紙本入境卡高達1,600萬份，入境卡通常會記錄要抵達時要向海關人員所說的話、旅行原因及入境狀況等。

英國內政部已同意，6月起取消美國和澳洲等七國旅客填寫入境卡的規定，但現在決定擴大實施。

BBC引述邊境署文件報導，多數由紙本入境卡收集的資料很快會轉為數位形式，而且取消紙本入境卡有利該署人員「增加與旅客的互動」。

但英國移民服務聯盟（ Immigration Service Union）指控內政部「忽視資深邊境人員的警告，就是取消入境卡會帶來長遠的影響」，表示這可能削弱管制移民的力道。

英國此前已宣布擴大適用自動查驗通關服務（E-Gate）的國家旅客，開放對象為美國、加拿大、紐西蘭、澳洲、日本、南韓及新加坡等七國，原先只有歐洲經濟區的旅客，可利用電子護照通關。

英國政府宣布將取消國際旅客填寫入境卡，預計20日上路。路透
英國政府宣布將取消國際旅客填寫入境卡，預計20日上路。路透
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英國原先只開放歐元經濟區的旅客可利用電子護照使用自動查驗通關服務（E-Gate）...
英國原先只開放歐元經濟區的旅客可利用電子護照使用自動查驗通關服務（E-Gate）。路透
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