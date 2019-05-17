想去英國更簡便了 紙本入境卡將全面取消

2019-05-17 23:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



英媒BBC報導，英國政府16日宣布，國際旅客將不用再填寫入境卡（landing card），預計20日上路。依據英國現行規定，非歐洲經濟區（EEA）的旅客在抵達英國前須填寫入境卡，搭乘飛機或船的旅客都須填寫。

英國邊境署（Border Force）表示，這有助應付旅客人數持續成長所帶來的挑戰。訪英旅客每年填寫的紙本入境卡高達1,600萬份，入境卡通常會記錄要抵達時要向海關人員所說的話、旅行原因及入境狀況等。

英國內政部已同意，6月起取消美國和澳洲等七國旅客填寫入境卡的規定，但現在決定擴大實施。

BBC引述邊境署文件報導，多數由紙本入境卡收集的資料很快會轉為數位形式，而且取消紙本入境卡有利該署人員「增加與旅客的互動」。

但英國移民服務聯盟（ Immigration Service Union）指控內政部「忽視資深邊境人員的警告，就是取消入境卡會帶來長遠的影響」，表示這可能削弱管制移民的力道。