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亞馬遜注資英送餐新創

2019-05-18 01:34經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

電商巨頭亞馬遜（Amazon）17日宣布，將主導英國送餐業者Deliveroo的新一輪募資，總金額上看5.75億美元。歐洲相關送餐服務類股聞訊不支倒地。

亞馬遜英國經理顧爾表示，「我們對Deliveroo的創新科技服務和營運方式印象深刻，他們提供給顧客的優質餐廳選項持續增加，服務也相當周到」。這家電商巨擘將是這輪募資中投資金額最高的投資人，普信 （T. Rowe Price）、富達及Greenoaks資本等老股東也會參與這次募資。

Deliveroo表示將利用這些新資金建立工程團隊、擴大外送事業及研發展新產品。Deliveroo在2013年成立，目前在包括台灣等全球十多個國家及地區提供送餐服務，迄今已籌資15.3億美元，是歐洲募資金額最高的新創公司之一。去年底一度傳出叫車平台Uber有意收購這家外送新創。

Deliveroo先前耗費數百萬美元擴大事業版圖，目前正在試驗送餐專用的「虛擬廚房」。但Deliveroo也面臨不利因素，包括儘管2017年全球營收倍增至2.77億英鎊，但虧損也不斷擴大至1.8億英鎊以上，且合作駕駛的待遇持續受嚴格審視。亞馬遜投資Deliveroo的消息一出，拖累歐洲其他網路送餐公司的股價下跌，英國Just Eat盤中重挫17%。

英國電商

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