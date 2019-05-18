化敵為友 Sony微軟合攻雲端遊戲

2019-05-18 01:34 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



Sony與微軟電玩業兩大巨頭化敵為友，在雲端遊戲服務攜手合作。 路透 分享 facebook Sony與微軟電玩業兩大巨頭化敵為友，在雲端遊戲服務攜手合作，抵禦來自Google Stadia遊戲串流服務等後起之秀的威脅。

Sony社長吉田憲一郎16日在美國與微軟執行長納德拉簽署合作備忘錄（MOU），尋求在雲端運算和人工智慧（AI）領域合作。根據新的合作協議，Sony考慮使用微軟Azure雲端服務，串流遊戲內容。

吉田憲一郎說：「多年來微軟始終是我們主要的商業夥伴，儘管兩家公司在某些領域競爭。我相信我們在未來雲端解決方案的合作，將對互動式內容的進展有極大貢獻。」

納德拉也說：「Sony一直是娛樂及科技業界的領袖，我們今天宣布的合作正是建立在創新歷史上，將把Azure及Azure AI的威力帶給Sony，替消費者帶來新的遊戲及娛樂體驗。」

日、美遊戲兩強這次合作主要側重在雲端遊戲領域，但觸角也將延伸至AI及半導體。雙方計劃將微軟AI與Sony圖像感測晶片科技結合，開發自駕車所需的電眼，並在電視及智慧音箱等消費品上，採用微軟語音助理Cortana。

這兩個死對頭合作，也反映出Google及亞馬遜的威脅與日俱增。Sony繼2月表示將執行1,000億日圓庫藏股後，17日再度宣布將斥資最多達2,000億日圓（18億美元），回購自家上看4.8%在外流通股票。Sony股價雖應聲飆漲近10%，但另一方面也更凸顯公司面臨的多重困境。

從卡匣到光碟、再到下載乃至串流，遊戲媒介日新月異，雲端運算對電玩業者變得至關緊要，且隨著新一代無線網路技術「5G」的普及，料將帶動雲端遊戲市場進一步擴大。

Google 3月大舉進軍遊戲業，藉由Stadia遊戲串流服務，實現長久以來業界的「聖杯」：不需昂貴硬體，只要有網路，隨時隨地都能玩遊戲。

亞馬遜旗下也有電玩開發工作室，及跨平台3A遊戲引擎Amazon Lumberyard。該引擎與亞馬遜雲端服務（AWS）整合，允許開發人員在亞馬遜的伺服器上建構或代管遊戲。