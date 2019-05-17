舊金山遊民以兩位數速率成長

2019-05-17 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美聯社報導，聯邦統計數據顯示，舊金山灣區三個郡的遊民兩年來以兩位數速率增加。該地區難以應付日益嚴重的遊民問題，包括舊金山的17%成長率，奧克蘭市所在的郡更達43%。

今年1月，同夜在舊金山、阿拉米達以及矽谷聖塔克拉拉郡進行的遊民統計顯示，遊民超過2萬5000人，詳細報告預計今年稍後公布。

舊金山灣區的遊民危機成因包括房子太少以及暴衝的科技經濟造成貧富差距擴大，應付不暇。在舊金山，一戶兩房住宅的中位數價格為130萬美元，而一家四口的年收入11萬7400美元在當地算低收入。

美國住房及城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）要求每兩年在特定時間清查遊民人數。洛杉磯預計5月31日公布數字。

遊民問題已困擾舊金山灣區多年，民選地方首長承諾會處理改善。然而，該在哪裡蓋遊民收容所的爭議不斷浮現。例如，舊金山市府擬在遊客眾多的內河碼頭海濱興建遊民收容所，一個高級住宅區的居民正在抗拒這項計畫。