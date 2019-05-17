親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

天候不佳...金門機場大爆滿 滯留逾500名旅客吵翻天

國防靠美國 發財靠中國：澳洲守得住南太平洋？

舊金山遊民以兩位數速率成長

2019-05-17 13:59聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美聯社報導，聯邦統計數據顯示，舊金山灣區三個郡的遊民兩年來以兩位數速率增加。該地區難以應付日益嚴重的遊民問題，包括舊金山的17%成長率，奧克蘭市所在的郡更達43%。

今年1月，同夜在舊金山、阿拉米達以及矽谷聖塔克拉拉郡進行的遊民統計顯示，遊民超過2萬5000人，詳細報告預計今年稍後公布。

舊金山灣區的遊民危機成因包括房子太少以及暴衝的科技經濟造成貧富差距擴大，應付不暇。在舊金山，一戶兩房住宅的中位數價格為130萬美元，而一家四口的年收入11萬7400美元在當地算低收入。

美國住房及城市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）要求每兩年在特定時間清查遊民人數。洛杉磯預計5月31日公布數字。

遊民問題已困擾舊金山灣區多年，民選地方首長承諾會處理改善。然而，該在哪裡蓋遊民收容所的爭議不斷浮現。例如，舊金山市府擬在遊客眾多的內河碼頭海濱興建遊民收容所，一個高級住宅區的居民正在抗拒這項計畫。

在舊金山，沒有收容場所可住的遊民暴增20%到將近5200人，主因是以車為家的人多。在包含聖荷西市的聖塔克拉拉郡，遊民人口成長31%，今年增至9700人。

舊金山遊民檔案照。美聯社
舊金山遊民檔案照。美聯社
分享

舊金山遊民

相關新聞

日本政府：美方不會要求限制汽車出口數量

2019-05-17 11:17

思科上季獲利靚 本季更好

2019-05-17 01:53

首架空中小黃完成測試

2019-05-17 01:53

WeWork還在賠錢 IPO受考驗

2019-05-17 01:53

火燒車效應 特斯拉將更新軟體

2019-05-17 01:53

OPEC+會議 聚焦伊朗危機

2019-05-17 01:53

波克夏敲進亞馬遜股

2019-05-17 01:53

星馬菲泰ETF大失血

2019-05-17 01:53

印尼砸4,000億美元衝基建

2019-05-17 01:53

沃爾瑪、梅西 銷售報喜

2019-05-17 01:53

金銀期市降低交易速度

2019-05-17 01:53

陸減持美債 四個月首見

2019-05-17 00:30

歐美破獲跨國駭客犯罪集團 竊得30億

2019-05-16 23:12

IDC：半導體今年全球營收 將下滑逾7％

2019-05-16 18:23

去年亞太地區億萬富豪人數銳減 竟是這原因

2019-05-16 17:56

載伊朗燃料油的油輪違反美國禁令 在舟山附近卸貨

2019-05-16 14:54

川普擬緩徵歐盟車稅 取消加墨鋼鋁加稅

2019-05-16 14:10

日新世代新幹線「子彈列車」首度亮相！挑戰時速360公里

2019-05-16 11:36

義預算赤字掀波 歐債警鈴響

2019-05-16 00:21

印度人均ATM 金磚國最少

2019-05-16 00:21

Google搶網購族商機

2019-05-16 00:21

歐元區經濟 Q1加速擴張

2019-05-16 00:21

舊金山打「臉」 禁用新辨識技術

2019-05-16 00:21

美零售、工業生產 意外下滑

2019-05-15 23:33

美生育率走低 勞動力隱憂

2019-05-15 23:33

國際能源署下修今年石油需求

2019-05-15 23:33

G20峰會 川習可望碰面

2019-05-14 00:44

波音一堂價值百億美元的道歉課

2019-05-13 09:38

巴神超級航母轉彎 破解1兆美元的投資啟示

2019-05-13 09:01

彭博資訊專欄／川普制裁伊朗 沙國坐收漁利

2019-05-13 00:35

大師觀點／公共選項…拉中產階級一把

2019-05-11 23:27

AirPower無線充電難在哪？ 讓蘋果不得不取消

2019-05-10 11:17

彭博資訊專欄／鮑爾通膨談話 市場霧煞煞

2019-05-06 01:13

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

伊爾艾朗專欄／別讓股市熱到化…

2019-04-23 00:49

彭博資訊專欄／西班牙大選 傷不了經濟

2019-04-22 01:05

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16
看更多

熱門文章

建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 06:09

NBA最美女記者身材太完美 被封「日本第一美臀」

2019-05-17 10:08

影／公車上勸女子積口德 老翁竟被狠推下車摔死

2019-05-16 15:57

華為暴風圈擴大 美將列70家陸企黑名單

2019-05-17 00:12

班農與弗里曼聯手 貿易戰難休兵

2019-05-16 20:38

美國將封殺華為 梅克爾：德國立場不變

2019-05-16 21:24

若北京反擊華為封殺令 蘋果等美企恐成報復對象

2019-05-16 18:26

世界知名建築師貝聿銘逝世 享壽102歲

2019-05-17 06:19

曾被日本人打敗...如今川普把氣出到中國身上？

2019-05-17 11:00

反制？陸商大規模取消美國豬肉訂單

2019-05-17 09:57

美國若對中國實施下波關稅 台灣GDP成長率恐腰斬

2019-05-17 09:38

影／世界最貴！夢幻藝妓咖啡 一杯要價2300元

2019-05-16 18:09

Airbnb訂一晚4000元住宿 找好久才知是路邊簡陋貨櫃屋

2019-05-17 12:14

美商務部長：對華為出口管制17日生效

2019-05-17 03:22

F-16撞上加州建築物起火 飛行員彈射逃生

2019-05-17 07:47

川普移民政策 大規模改革

2019-05-17 01:53

日本正妹牙醫助理太正 病患爆滿就想看她

2019-05-17 14:02

彭博：美封殺華為…非關國安

2019-05-17 00:22

道瓊勁升逾200點 華為禁令拖累晶片股 費半下跌1.7%

2019-05-17 07:00

美國封鎖華為 德法日英加態度反應不一

2019-05-17 11:42

華為遭封殺 美議員發訃聞 譏謝謝收看

2019-05-16 16:41

克魯曼：川普貿易政策該批 但批評者也搞錯2點

2019-05-16 18:48

彭博資訊專欄／貿易戰…東南亞不會是贏家

2019-05-17 02:04

馬克宏潑川普冷水：法國不會對華為實施過度保護主義

2019-05-16 18:35

日經：華為未雨綢繆 已囤積一年所需關鍵零件

2019-05-17 09:03

全球最貴咖啡一杯逾2300元 豆子台灣有買到

2019-05-16 17:43

荷媒：華為在荷電信商網絡藏後門

2019-05-16 22:40

影／改建羅浮宮時被唾棄 貝聿銘：曾不敢走在巴黎街頭

2019-05-17 13:05

「中美貿易戰 最悲觀預估」 汪洋：陸GDP 恐損1個百分點

2019-05-17 00:09

英相梅伊下台倒數 強生表態爭取保守黨黨魁

2019-05-16 23:15

G20大阪峰會期間 紅燈區罕見全停止營業

2019-05-16 18:04

一張飛彈照片 引爆美伊對立

2019-05-16 23:59

莫內再創紀錄！《乾草堆》登拍賣史上最貴印象畫

2019-05-17 07:07

中共官媒3天連發10文 中宣部加入轟美行列

2019-05-17 11:12

歐洲串連與台灣同行 布魯塞爾街頭國旗飄揚

2019-05-16 18:54

WTO食品禁令敗訴 日媒：安倍晉三罕見震怒

2019-05-17 10:08

美中大戰 衝擊最藍的藍籌股

2019-05-17 01:53

美封殺華為 衝擊恐波及全球科技供應鏈

2019-05-16 23:38

川普行政命令劍指華為 陸：反對美方濫用出口管制

2019-05-16 16:34

新加坡海防展 特色軍火月曆超吸睛

2019-05-16 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top