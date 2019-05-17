日本政府：美方不會要求限制汽車出口數量

2019-05-17 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本經濟財政擔當大臣茂木敏充上午表示，已和負責美日貿易談判的美國貿易代表賴海哲確認，美方不會要求日本限制對美汽車出口數量。

部分美國媒體報導指稱，川普政府正在考慮頒布一項新的總統命令，要求限制歐洲製、日本製汽車出口數量，取代對汽車徵收高關稅的措施。

茂木在內閣會議候記者會表示，他已經和賴海哲本人確認，對方答覆「沒有要採取這樣的措施」。茂木表示，日本政府反覆向美方傳達反對扭曲自由與公平貿易舉措的日本政府一貫立場。