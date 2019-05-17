中東局勢緊張推升油價 避險情緒緩和打壓金價

2019-05-17 08:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四上漲逾1%，主因中東緊張局勢加劇；金價創一個月來最大單日跌幅，因美元走強，美國經濟數據強勁促使投資人轉向風險資產。

布蘭特原油期貨上漲0.85美元或1.18%，結算價報每桶72.62美元。西德州原油期貨上漲0.81美元或1.37%，結算價報每桶62.87美元。

沙烏地阿拉伯為首的聯軍發動空襲，報復近期對其原油基礎設施的襲擊，使緊張局勢升級，加劇市場對中東供給下降的疑慮。

芝加哥Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「這種緊張局勢不同於以往，市場開始意識到風險正日益升高，發生某種形式的衝突或供給中斷的機率上升。」

金價周四創一個月來最大單日跌幅，因美國經濟數據強勁提振美元，增加風險資產的吸引力。

黃金現貨下跌0.8%，報每英兩1,285.63美元，美國黃金期貨下跌0.9%，結算價報每英兩1,286.20美元。

RJO Futures市場策略師Alex Turro表示，美股反彈加上美元走強，使金價承壓。DXY美元指數周四升至近兩周高點。

美國商務部公布的數據顯示，4月新屋開工增幅高於預期。勞工部的報告則顯示，上周美國初次申領失業救濟金人數降幅大於預期，顯示就業市場持續走強，可望支撐經濟。

全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold TrustGLD表示，其黃金持有量下降0.4%至733.23噸，逼近10月9日以來的最低水準。