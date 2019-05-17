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台股ADR除中華電外全跌 台積電跌1.1%

2019-05-17 07:24經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

台股ADR周四除中華電信外全跌，台積電跌1.1%，較台北交易股票溢價5%。

美股周四收高，主因企業財報樂觀和強勁經濟數據緩解投資人對美中貿易戰的緊張情緒，激勵市場對風險資產的興趣。但受美國對華為的禁令影響，華為供應商的股價走低。

道瓊工業指數上漲214.66點或0.84%，至25,862.68點；標普500指數上漲25.36點或0.89%，至2,876.32點；那斯達克指數上漲75.90點或0.97%，至,898.05點。

美國政府把華為列入黑名單，禁止華為在未經批準前向美國企業購買零件和技術。川普也簽署行政命令，禁止可能威脅到美國國家安全的企業對美出口產品。

受此消息影響，Qorvo、Skyworks Solutions、高通、賽靈思和美光科技的股價全都下跌。高通的營收有5%來自華為，美國禁令一出，高通股價周四重挫4%。費城半導體指數下跌1.7%。

台灣加權股價指數昨天下跌86.10點收10,474.61點，台積電跌0.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.14 -0.69 68.50 -1.99

友達 AUO 9.68 -3.13 9.86 -1.82

中華電 CHT 111.48 +0.39 110.50 0.89

台積電 TSM 259.38 -1.05 247.00 5.01

聯電 UMC 12.74 -0.49 12.95 -1.62

資料來源：彭博

台積電半導體

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