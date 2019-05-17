道瓊勁升逾200點 華為禁令拖累晶片股 費半下跌1.7%

2019-05-17 07:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四收高，主因企業財報樂觀和強勁經濟數據緩解投資人對美中貿易戰的緊張情緒，激勵市場對風險資產的興趣。但受美國對華為的禁令影響，華為供應商的股價走低。

道瓊工業指數上漲214.66點或0.84%，至25,862.68點；標普500指數上漲25.36點或0.89%，至2,876.32點；那斯達克指數上漲75.90點或0.97%，至,898.05點。

市場雖仍關注不斷升級的美中關稅戰，但樂觀的企業財報和美國經濟強勁的數據，緩解與貿易有關的緊張情緒。

沃爾瑪上季財報優於預期，股價上漲1.4%%。思科股價周四勁升6.7%，創2016年2月以來最大單日漲幅，也是受出色財報激勵。

美國商務部公布，4月新屋開工增幅高於預期，反映抵押貸款利率下降為房市提供一些支撐。標普500住房建商指數上漲1.2%。勞工部的報告則顯示，上周美國初次申領失業救濟金人數降幅大於預期。

財富管理公司Keator Group的合夥人Matthew Keator表示：「從數據來看，經濟基本面強勁。至於美中貿易，最糟糕的時期可能已經過去。」

美國政府把華為列入黑名單，禁止華為在未經批準前向美國企業購買零件和技術。川普也簽署行政命令，禁止可能威脅到美國國家安全的企業對美出口產品。

受此消息影響，Qorvo、Skyworks Solutions、高通、賽靈思和美光科技的股價全都下跌。高通的營收有5%來自華為，美國禁令一出，高通股價周四重挫4%。費城半導體指數下跌1.7%。

特斯拉股價下跌1.6%，安全機構報告指出，今年3月特斯拉電動車在佛羅里達州發生致命事故時，有使用自動駕駛功能。